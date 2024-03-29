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Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса
Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса - РИА Новости, 29.03.2024
Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области в связи с текущей обстановкой будет выдавать льготные кредиты под 1% всем... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:21
2024-03-29T12:21
2024-03-29T12:21
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области в связи с текущей обстановкой будет выдавать льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, чей бизнес пострадал от обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после встречи с представителями бизнеса. Основной темой обсуждения были условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке. Гладков рассказал, что в ходе встречи каждый из предпринимателей смог высказать свои предложения, которые будут приняты во внимание при выработке необходимых мер поддержки. В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях. "Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделили на эти цели пока 50 миллионов рублей - на займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 1% годовых", - сообщил Гладков. Глава региона отметил, что приоритет властей — безопасность жителей и восстановление поврежденного имущества, в том числе и коммерческого. Обсуждались и возможные меры компенсации упущенной выгоды предпринимателей. "Вместе с министерством экономического развития РФ мы продолжаем работать над этими и другими направлениями. В настоящий момент мы составляем список с четко структурированными просчетами и предложениями. Параллельно планируем организовать встречи предпринимателей с налоговой службой, представителями банков и правительством региона, чтобы в ходе их снять часть имеющихся вопросов", — добавил Гладков.
https://ria.ru/20240320/zakony-1934421336.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
БЕЛГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области в связи с текущей обстановкой будет выдавать льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, чей бизнес пострадал от обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после встречи с представителями бизнеса.
Основной темой обсуждения были условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке. Гладков рассказал, что в ходе встречи каждый из предпринимателей смог высказать свои предложения, которые будут приняты во внимание при выработке необходимых мер поддержки. В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях.
«
"Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделили на эти цели пока 50 миллионов рублей - на займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 1% годовых", - сообщил Гладков.
Глава региона отметил, что приоритет властей — безопасность жителей и восстановление поврежденного имущества, в том числе и коммерческого. Обсуждались и возможные меры компенсации упущенной выгоды предпринимателей.
"Вместе с министерством экономического развития РФ
мы продолжаем работать над этими и другими направлениями. В настоящий момент мы составляем список с четко структурированными просчетами и предложениями. Параллельно планируем организовать встречи предпринимателей с налоговой службой, представителями банков и правительством региона, чтобы в ходе их снять часть имеющихся вопросов", — добавил Гладков.