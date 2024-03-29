Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
12:21 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/kredity-1936600767.html
Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса
Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса - РИА Новости, 29.03.2024
Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области в связи с текущей обстановкой будет выдавать льготные кредиты под 1% всем... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:21
2024-03-29T12:21
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg
БЕЛГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области в связи с текущей обстановкой будет выдавать льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, чей бизнес пострадал от обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после встречи с представителями бизнеса. Основной темой обсуждения были условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке. Гладков рассказал, что в ходе встречи каждый из предпринимателей смог высказать свои предложения, которые будут приняты во внимание при выработке необходимых мер поддержки. В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях. "Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделили на эти цели пока 50 миллионов рублей - на займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 1% годовых", - сообщил Гладков. Глава региона отметил, что приоритет властей — безопасность жителей и восстановление поврежденного имущества, в том числе и коммерческого. Обсуждались и возможные меры компенсации упущенной выгоды предпринимателей. "Вместе с министерством экономического развития РФ мы продолжаем работать над этими и другими направлениями. В настоящий момент мы составляем список с четко структурированными просчетами и предложениями. Параллельно планируем организовать встречи предпринимателей с налоговой службой, представителями банков и правительством региона, чтобы в ходе их снять часть имеющихся вопросов", — добавил Гладков.
https://ria.ru/20240320/zakony-1934421336.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9edc02268b0d630ac00a38e2d17b8333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия

Гладков рассказал о кредитах под 1% для пострадавшего белгородского бизнеса

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 мар – РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области в связи с текущей обстановкой будет выдавать льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, чей бизнес пострадал от обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков после встречи с представителями бизнеса.
Основной темой обсуждения были условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке. Гладков рассказал, что в ходе встречи каждый из предпринимателей смог высказать свои предложения, которые будут приняты во внимание при выработке необходимых мер поддержки. В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях.
«
"Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделили на эти цели пока 50 миллионов рублей - на займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 1% годовых", - сообщил Гладков.
Глава региона отметил, что приоритет властей — безопасность жителей и восстановление поврежденного имущества, в том числе и коммерческого. Обсуждались и возможные меры компенсации упущенной выгоды предпринимателей.
"Вместе с министерством экономического развития РФ мы продолжаем работать над этими и другими направлениями. В настоящий момент мы составляем список с четко структурированными просчетами и предложениями. Параллельно планируем организовать встречи предпринимателей с налоговой службой, представителями банков и правительством региона, чтобы в ходе их снять часть имеющихся вопросов", — добавил Гладков.
Более 2000 законов приняла Белгородская областная Дума за 30 лет - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Более 2000 законов приняла Белгородская областная Дума за 30 лет
20 марта, 11:52
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала