https://ria.ru/20240329/krasnoyarsk-1936526415.html

В Красноярском крае подготовят комплексные планы по снижению выбросов

В Красноярском крае подготовят комплексные планы по снижению выбросов - РИА Новости, 29.03.2024

В Красноярском крае подготовят комплексные планы по снижению выбросов

Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферу подготовят для трех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:29

2024-03-29T08:29

2024-03-29T08:29

жкх

ачинск

минусинск

лесосибирск

михаил котюков

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 29 мар - РИА Новости. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в атмосферу подготовят для трех городов Красноярского края, сообщает пресс-служба правительства региона. По ее данным, об этом было заявлено во время заседания регионального штаба по реализации федерального проекта "Чистый воздух" в регионе. "Основными темами стали реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух для Красноярска и Норильска. Члены штаба также обсудили вопросы подготовки комплексных планов для новых участников федерального проекта "Чистый воздух" – городов Минусинск, Ачинск и Лесосибирск... Комплексные планы... будут финансироваться за счёт федерального и краевого бюджетов, а также средств предприятий-загрязнителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом губернатор Михаил Котюков поставил задачу начать реализацию отдельных экологических мероприятий в этих городах уже сейчас, до утверждения комплексных планов. На заседании штаба обсудили общие подходы к планированию. В Минусинске, где основным загрязнителем воздуха выступает частный сектор (4,8 тысячи тонн, или около 60% выбросов), упор делается на перевод домов с печного на экологичное отопление. В Ачинске основными загрязнителями выступают промышленные предприятия. Из 76 859 тонн общего объёма выбросов более половины приходится на глиноземный комбинат (37,5 тысячи тонн) и цементный завод (12 тысячи тонн). По словам главы краевого кабмина, основой комплексного плана мероприятий для Ачинска должны стать программы экологической модернизации в промышленности. Также рассматривается возможность перевода частного сектора на альтернативное теплоснабжение, замещение угольных котельных, обновление парка общественного транспорта. Схожая ситуация в Лесосибирске, где основными загрязнителями воздуха также является промышленность. Готовые комплексные планы для Минусинска, Ачинска и Лесосибирска до 1 сентября этого года будут направлены в Минприроды РФ для утверждения на правительственном уровне. Финансирование экологических мероприятий из федерального бюджета предполагается с 2025 года.

https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html

https://ria.ru/20231004/zagryaznenie-1900322627.html

ачинск

минусинск

лесосибирск

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, ачинск, минусинск, лесосибирск, михаил котюков, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), красноярский край