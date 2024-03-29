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Во Франции возмутились данными о перевозке костюмов Макрона в бизнес-классе
Во Франции возмутились данными о перевозке костюмов Макрона в бизнес-классе - РИА Новости, 29.03.2024
Во Франции возмутились данными о перевозке костюмов Макрона в бизнес-классе
Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором информацию о том, что для перевозки костюмов президента... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T22:31
2024-03-29T22:31
2024-03-29T22:37
в мире
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луис инасиу лула да силва
патриот
европарламент
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором информацию о том, что для перевозки костюмов президента Франции Эммануэля Макрона забронировали отдельное место в салоне бизнес-класса. Издание Liberation в пятницу сообщило, что сотрудник управления по материальному обеспечению при президенте забронировал отдельное место в салоне бизнес-класса для перевозки костюмов Макрона, который в рамках визита посетил на этой неделе Гвиану и Бразилию. "Какой позор! Liberation только что выяснила, что Елисейский дворец потратил "более 3 тысяч евро на перевозку костюмов Макрона в Рио"... А французов тем временем будут заставлять чувствовать себя виноватыми в расходах и долгах, отказывать в компенсации в связи с онкозаболеваниями, безработных будут бить дубинками и так далее. Макронизм - это подлость. Вон! И быстро!" - написал Филиппо в социальной сети X. Визит в Бразилию сопровождался многочисленными фотосессиями, на которых совместно позировали Макрон и бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. Бразильские социальные сети с восторгом восприняли эту дружбу, и пользователи охотно опубликовали фотографии дуэта, которые, по мнению многих наблюдателей, были больше похожи на свадебный альбом, чем на государственный визит.
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в мире, бразилия, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, луис инасиу лула да силва, патриот, европарламент
В мире, Бразилия, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Луис Инасиу Лула да Силва, Патриот, Европарламент
Во Франции возмутились данными о перевозке костюмов Макрона в бизнес-классе
Французский политик назвал перевозку костюмов Макрона в бизнес-классе позором