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МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ - РИА Новости, 29.03.2024
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09:06 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/konventsiya-1936530908.html
МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ
МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ - РИА Новости, 29.03.2024
МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ
Москва настаивает на включение в новую всеобъемлющую международную конвенцию по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:06
2024-03-29T09:06
россия
москва
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва настаивает на включение в новую всеобъемлющую международную конвенцию по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях положений о преступлениях, связанных с использованием подобных технологий в террористических и экстремистских целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Высказываясь по позиции России по конвенции, в ведомстве указали, что "РФ на протяжении всего переговорного процесса настаивает на включении в конвенцию длинного перечня составов преступлений, среди которых "кибератаки" против критической информационной инфраструктуры, торговля оружием и наркотиками, доведение несовершеннолетних до самоубийства". "Но главное – мы настаиваем на необходимости отражения в документе преступлений, связанных с использованием ИКТ в террористических и экстремистских целях", - заметили в МИД. Там добавили, что "ИКТ в руках преступников стали чуть ли не главным средством для совершения атак против граждан и государств". "Это является веским доводом в пользу наших подходов на переговорах в ООН", - отметили в МИД.
https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html
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россия, москва, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии
Россия, Москва, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Технологии
МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ

РФ настаивает на включение в конвенцию пункта об использовании ИКТ для террора

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва настаивает на включение в новую всеобъемлющую международную конвенцию по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях положений о преступлениях, связанных с использованием подобных технологий в террористических и экстремистских целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Высказываясь по позиции России по конвенции, в ведомстве указали, что "РФ на протяжении всего переговорного процесса настаивает на включении в конвенцию длинного перечня составов преступлений, среди которых "кибератаки" против критической информационной инфраструктуры, торговля оружием и наркотиками, доведение несовершеннолетних до самоубийства".
"Но главное – мы настаиваем на необходимости отражения в документе преступлений, связанных с использованием ИКТ в террористических и экстремистских целях", - заметили в МИД. Там добавили, что "ИКТ в руках преступников стали чуть ли не главным средством для совершения атак против граждан и государств". "Это является веским доводом в пользу наших подходов на переговорах в ООН", - отметили в МИД.
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РоссияМоскваООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Технологии
 
 
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