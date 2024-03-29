https://ria.ru/20240329/konventsiya-1936530908.html

МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ

МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ - РИА Новости, 29.03.2024

МИД рассказал о позиции России по новой конвенции об использовании ИКТ

Москва настаивает на включение в новую всеобъемлющую международную конвенцию по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:06

2024-03-29T09:06

2024-03-29T09:06

россия

москва

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва настаивает на включение в новую всеобъемлющую международную конвенцию по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях положений о преступлениях, связанных с использованием подобных технологий в террористических и экстремистских целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Высказываясь по позиции России по конвенции, в ведомстве указали, что "РФ на протяжении всего переговорного процесса настаивает на включении в конвенцию длинного перечня составов преступлений, среди которых "кибератаки" против критической информационной инфраструктуры, торговля оружием и наркотиками, доведение несовершеннолетних до самоубийства". "Но главное – мы настаиваем на необходимости отражения в документе преступлений, связанных с использованием ИКТ в террористических и экстремистских целях", - заметили в МИД. Там добавили, что "ИКТ в руках преступников стали чуть ли не главным средством для совершения атак против граждан и государств". "Это является веским доводом в пользу наших подходов на переговорах в ООН", - отметили в МИД.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии