https://ria.ru/20240329/konventsiya-1936529443.html
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ - РИА Новости, 29.03.2024
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ
Российская сторона надеется, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне этого года будет согласована окончательная версия всеобъемлющей международной... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:59
2024-03-29T08:59
2024-03-29T09:01
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская сторона надеется, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне этого года будет согласована окончательная версия всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "В Нью-Йорке в мае-июне пройдет заключительный этап переговоров, по итогам которых должен быть согласован окончательный текст договора", - указали в министерстве. Там заметили, что "несмотря на позицию Запада, совместно с единомышленниками Россия рассчитывает на принятие первого в истории документа, регулирующего международное правоохранительное сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом". В МИД напомнили, что в 2019 году Россия выступила инициатором создания Спецкомитета ООН по разработке первой в истории всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот процесс поддержало 79 стран-членов ООН.
https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Технологии
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ
РФ надеется согласовать конвенцию по борьбе с применением ИКТ в преступных целях