https://ria.ru/20240329/konventsiya-1936529443.html

Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ

Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ - РИА Новости, 29.03.2024

Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ

Российская сторона надеется, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне этого года будет согласована окончательная версия всеобъемлющей международной... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:59

2024-03-29T08:59

2024-03-29T09:01

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нью-йорк (город)

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская сторона надеется, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне этого года будет согласована окончательная версия всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "В Нью-Йорке в мае-июне пройдет заключительный этап переговоров, по итогам которых должен быть согласован окончательный текст договора", - указали в министерстве. Там заметили, что "несмотря на позицию Запада, совместно с единомышленниками Россия рассчитывает на принятие первого в истории документа, регулирующего международное правоохранительное сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом". В МИД напомнили, что в 2019 году Россия выступила инициатором создания Спецкомитета ООН по разработке первой в истории всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот процесс поддержало 79 стран-членов ООН.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, нью-йорк (город), оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии