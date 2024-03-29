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Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ - РИА Новости, 29.03.2024
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08:59 29.03.2024 (обновлено: 09:01 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/konventsiya-1936529443.html
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ - РИА Новости, 29.03.2024
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ
Российская сторона надеется, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне этого года будет согласована окончательная версия всеобъемлющей международной... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:59
2024-03-29T09:01
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская сторона надеется, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне этого года будет согласована окончательная версия всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "В Нью-Йорке в мае-июне пройдет заключительный этап переговоров, по итогам которых должен быть согласован окончательный текст договора", - указали в министерстве. Там заметили, что "несмотря на позицию Запада, совместно с единомышленниками Россия рассчитывает на принятие первого в истории документа, регулирующего международное правоохранительное сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом". В МИД напомнили, что в 2019 году Россия выступила инициатором создания Спецкомитета ООН по разработке первой в истории всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот процесс поддержало 79 стран-членов ООН.
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в мире, россия, нью-йорк (город), оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Технологии
Россия надеется на согласование международной конвенции по ИКТ

РФ надеется согласовать конвенцию по борьбе с применением ИКТ в преступных целях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская сторона надеется, что на заключительном этапе переговоров в мае-июне этого года будет согласована окончательная версия всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
«
"В Нью-Йорке в мае-июне пройдет заключительный этап переговоров, по итогам которых должен быть согласован окончательный текст договора", - указали в министерстве.
Там заметили, что "несмотря на позицию Запада, совместно с единомышленниками Россия рассчитывает на принятие первого в истории документа, регулирующего международное правоохранительное сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом".
В МИД напомнили, что в 2019 году Россия выступила инициатором создания Спецкомитета ООН по разработке первой в истории всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Этот процесс поддержало 79 стран-членов ООН.
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