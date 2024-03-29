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В Польше предположили, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 29.03.2024 (обновлено: 11:42 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/konflikt-1936578135.html
В Польше предположили, когда закончится конфликт на Украине
В Польше предположили, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
В Польше предположили, когда закончится конфликт на Украине
Премьер Польши Дональд Туск признал в интервью испанской газете Pais, что положение Киева на поле боя сейчас намного сложнее, чем год назад, он также не... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:20
2024-03-29T11:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
польша
дональд туск
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск признал в интервью испанской газете Pais, что положение Киева на поле боя сейчас намного сложнее, чем год назад, он также не исключил, что конфликт на Украине затянется надолго. "О войне на Украине, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе", - заявил он. Туск добавил, что положение Украины "сегодня намного сложнее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны, когда (российские) солдаты находились на подступах к Киеву". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240113/rossiya-1921117882.html
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россия, украина, польша, дональд туск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Польша, Дональд Туск, В мире
В Польше предположили, когда закончится конфликт на Украине

Премьер Польши Туск не исключил, что конфликт на Украине затянется надолго

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск признал в интервью испанской газете Pais, что положение Киева на поле боя сейчас намного сложнее, чем год назад, он также не исключил, что конфликт на Украине затянется надолго.
"О войне на Украине, возможно, придется думать в долгосрочной перспективе", - заявил он.
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Туск добавил, что положение Украины "сегодня намного сложнее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны, когда (российские) солдаты находились на подступах к Киеву".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПольшаДональд ТускВ мире
 
 
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