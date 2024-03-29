https://ria.ru/20240329/kompensatsiya-1936610196.html

Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок

Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок - РИА Новости, 29.03.2024

Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок

Родителям школьников Липецкой области компенсируют половину стоимости путевок в детские загородные лагеря во время летних каникул, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:50

2024-03-29T12:50

2024-03-29T12:50

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

отдых

детский отдых

компенсации

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Родителям школьников Липецкой области компенсируют половину стоимости путевок в детские загородные лагеря во время летних каникул, сообщил глава региона Игорь Артамонов. На компенсацию могут рассчитывать семьи, где хотя бы один из родителей является работником организации любой формы собственности. При средней стоимости путевки 37,1 тысячи рублей за три недели пребывания в детском оздоровительном лагере Липецкой области родителям ребенка из регионального бюджета возместят 50% от общей цены или 18,5 тысячи рублей. Артамонов напомнил, что в прошлом году в ходе летней оздоровительной кампании в детских лагерях области отдохнуло 44,5 тысячи детей. В течение лета была организована работа 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также работало 43 палаточных лагеря. "С каждым годом в регионе появляется все больше возможностей для обеспечения детей качественным отдыхом и оздоровлением в летний период – за счет реконструкции загородных лагерей, строительства новых корпусов. Кроме того, в Липецкой области реализуется масштабный проект – восстановление некогда одного из крупнейших в стране лагеря "Прометей". Там уже сделано многое. Часть лагеря принимает детей на постоянной основе. В этом году строительные работы продолжатся, но они не помешают работе учреждения", – прокомментировал Артамонов. Губернатор уточнил, что уже в этом году в "Прометее" возведут три модульных корпуса на 50 человек каждый и благоустроят территорию. Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность крупнейшего детского оздоровительного центра области. До 2026 года включительно модульные корпуса появятся и в других летних детских лагерях области, всего их будет 13. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта выделят из федерального и регионального бюджетов. Здания будут возводиться из современных материалов, соответствующих всем санитарным и пожарным нормам и обустроены всем необходимым для комфортного проживания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20240326/deti-1935839277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, отдых, детский отдых, компенсации