Рейтинг@Mail.ru
Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:50 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/kompensatsiya-1936610196.html
Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок
Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок - РИА Новости, 29.03.2024
Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок
Родителям школьников Липецкой области компенсируют половину стоимости путевок в детские загородные лагеря во время летних каникул, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:50
2024-03-29T12:50
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
отдых
детский отдых
компенсации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936611785_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b45a513cb4f4799866258e1f58276c65.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Родителям школьников Липецкой области компенсируют половину стоимости путевок в детские загородные лагеря во время летних каникул, сообщил глава региона Игорь Артамонов. На компенсацию могут рассчитывать семьи, где хотя бы один из родителей является работником организации любой формы собственности. При средней стоимости путевки 37,1 тысячи рублей за три недели пребывания в детском оздоровительном лагере Липецкой области родителям ребенка из регионального бюджета возместят 50% от общей цены или 18,5 тысячи рублей. Артамонов напомнил, что в прошлом году в ходе летней оздоровительной кампании в детских лагерях области отдохнуло 44,5 тысячи детей. В течение лета была организована работа 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также работало 43 палаточных лагеря. "С каждым годом в регионе появляется все больше возможностей для обеспечения детей качественным отдыхом и оздоровлением в летний период – за счет реконструкции загородных лагерей, строительства новых корпусов. Кроме того, в Липецкой области реализуется масштабный проект – восстановление некогда одного из крупнейших в стране лагеря "Прометей". Там уже сделано многое. Часть лагеря принимает детей на постоянной основе. В этом году строительные работы продолжатся, но они не помешают работе учреждения", – прокомментировал Артамонов. Губернатор уточнил, что уже в этом году в "Прометее" возведут три модульных корпуса на 50 человек каждый и благоустроят территорию. Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность крупнейшего детского оздоровительного центра области. До 2026 года включительно модульные корпуса появятся и в других летних детских лагерях области, всего их будет 13. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта выделят из федерального и регионального бюджетов. Здания будут возводиться из современных материалов, соответствующих всем санитарным и пожарным нормам и обустроены всем необходимым для комфортного проживания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20240326/deti-1935839277.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936611785_181:0:1621:1080_1920x0_80_0_0_58776133a9ae8c40ca1a21e8e7cbd699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, отдых, детский отдых, компенсации
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Отдых, Детский отдых, компенсации

Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиЛипецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок
Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Липецким родителям компенсируют 50% стоимости детских путевок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Родителям школьников Липецкой области компенсируют половину стоимости путевок в детские загородные лагеря во время летних каникул, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
На компенсацию могут рассчитывать семьи, где хотя бы один из родителей является работником организации любой формы собственности. При средней стоимости путевки 37,1 тысячи рублей за три недели пребывания в детском оздоровительном лагере Липецкой области родителям ребенка из регионального бюджета возместят 50% от общей цены или 18,5 тысячи рублей.
Артамонов напомнил, что в прошлом году в ходе летней оздоровительной кампании в детских лагерях области отдохнуло 44,5 тысячи детей. В течение лета была организована работа 14 загородных и более 350 пришкольных лагерей, 82 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций, а также работало 43 палаточных лагеря.
«
"С каждым годом в регионе появляется все больше возможностей для обеспечения детей качественным отдыхом и оздоровлением в летний период – за счет реконструкции загородных лагерей, строительства новых корпусов. Кроме того, в Липецкой области реализуется масштабный проект – восстановление некогда одного из крупнейших в стране лагеря "Прометей". Там уже сделано многое. Часть лагеря принимает детей на постоянной основе. В этом году строительные работы продолжатся, но они не помешают работе учреждения", – прокомментировал Артамонов.
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Липецкая область примет белгородских детей
26 марта, 11:13
Губернатор уточнил, что уже в этом году в "Прометее" возведут три модульных корпуса на 50 человек каждый и благоустроят территорию. Благодаря новым корпусам увеличится пропускная способность крупнейшего детского оздоровительного центра области.
До 2026 года включительно модульные корпуса появятся и в других летних детских лагерях области, всего их будет 13. Общая стоимость работ составит 138 миллионов рублей. Средства на реализацию проекта выделят из федерального и регионального бюджетов. Здания будут возводиться из современных материалов, соответствующих всем санитарным и пожарным нормам и обустроены всем необходимым для комфортного проживания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновОтдыхДетский отдыхкомпенсации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала