https://ria.ru/20240329/koma-1936561648.html

Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете

Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете - РИА Новости, 29.03.2024

Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете

Посольство России в Таиланде окажет консульскую помощь гражданину РФ, впавшему в кому в самолете при задержке вылета рейса из Бангкока по техническим причинам,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:22

2024-03-29T10:22

2024-03-29T10:22

россия

таиланд

бангкок

аэрофлот

следственный комитет россии (ск рф)

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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Посольство России в Таиланде окажет консульскую помощь гражданину РФ, впавшему в кому в самолете при задержке вылета рейса из Бангкока по техническим причинам, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Посольство отфиксировало появление в СМИ информации о госпитализации гражданина России С.Н. Напалкова. Мы находимся в контакте с родственниками потерпевшего. В случае необходимости экстренной медицинской эвакуации с территории Таиланда в Россию ему будет оказано консульское содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили агентству российские дипломаты. В среду самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Бангкока в Красноярск в результате неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где в настоящее время находится в состоянии комы. Пассажиры рейса сообщали в социальных сетях о сильной духоте и нехватке кислорода в самолете во время долгого ожидания вылета. В первых сообщениях в соцсетях говорилось, что с рейса госпитализированы 4 человека, однако эту информацию авиакомпания "Аэрофлот" опровергла, подтвердив, что один пассажир был госпитализирован и находится в коме. В четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230607/pokushenie-1876742044.html

https://ria.ru/20231002/shassi-1899913013.html

россия

таиланд

бангкок

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россия, таиланд, бангкок, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф)