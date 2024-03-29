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Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете - РИА Новости, 29.03.2024
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10:22 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/koma-1936561648.html
Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете
Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете - РИА Новости, 29.03.2024
Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете
Посольство России в Таиланде окажет консульскую помощь гражданину РФ, впавшему в кому в самолете при задержке вылета рейса из Бангкока по техническим причинам,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:22
2024-03-29T10:22
россия
таиланд
бангкок
аэрофлот
следственный комитет россии (ск рф)
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Посольство России в Таиланде окажет консульскую помощь гражданину РФ, впавшему в кому в самолете при задержке вылета рейса из Бангкока по техническим причинам, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. "Посольство отфиксировало появление в СМИ информации о госпитализации гражданина России С.Н. Напалкова. Мы находимся в контакте с родственниками потерпевшего. В случае необходимости экстренной медицинской эвакуации с территории Таиланда в Россию ему будет оказано консульское содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили агентству российские дипломаты. В среду самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Бангкока в Красноярск в результате неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где в настоящее время находится в состоянии комы. Пассажиры рейса сообщали в социальных сетях о сильной духоте и нехватке кислорода в самолете во время долгого ожидания вылета. В первых сообщениях в соцсетях говорилось, что с рейса госпитализированы 4 человека, однако эту информацию авиакомпания "Аэрофлот" опровергла, подтвердив, что один пассажир был госпитализирован и находится в коме. В четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20230607/pokushenie-1876742044.html
https://ria.ru/20231002/shassi-1899913013.html
россия
таиланд
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россия, таиланд, бангкок, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Таиланд, Бангкок, Аэрофлот, Следственный комитет России (СК РФ)
Посольство в Таиланде окажет помощь россиянину, впавшему в кому в самолете

Посольство в Таиланде окажет консульскую помощь россиянину Напалкову

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Посольство России в Таиланде окажет консульскую помощь гражданину РФ, впавшему в кому в самолете при задержке вылета рейса из Бангкока по техническим причинам, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
«
"Посольство отфиксировало появление в СМИ информации о госпитализации гражданина России С.Н. Напалкова. Мы находимся в контакте с родственниками потерпевшего. В случае необходимости экстренной медицинской эвакуации с территории Таиланда в Россию ему будет оказано консульское содействие в рамках имеющихся полномочий", - сообщили агентству российские дипломаты.
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В среду самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Бангкока в Красноярск в результате неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где в настоящее время находится в состоянии комы.
Пассажиры рейса сообщали в социальных сетях о сильной духоте и нехватке кислорода в самолете во время долгого ожидания вылета. В первых сообщениях в соцсетях говорилось, что с рейса госпитализированы 4 человека, однако эту информацию авиакомпания "Аэрофлот" опровергла, подтвердив, что один пассажир был госпитализирован и находится в коме.
В четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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РоссияТаиландБангкокАэрофлотСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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