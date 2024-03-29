https://ria.ru/20240329/kolenko-1936609821.html

Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза"

Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" - РИА Новости, 29.03.2024

Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза"

Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:44

2024-03-29T12:44

2024-03-29T12:53

общество

хабаровский край

москва

россия

евгений никонов

дальневосточный государственный медицинский университет

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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. "Выражаю соболезнования родным и близким Олега Владимировича Коленко. Сегодня стало известно, что директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву. Официальная причина смерти еще неизвестна. Олег Владимирович родился в Хабаровске и прошел профессиональный путь от врача-интерна до директора крупной медицинской организации. Профессионал с большой буквы. Умный, интеллигентный, интересный собеседник. Светлая память", - написал Никонов в своем Telegram-канале. Коленко было 59 лет. Олег Коленко - доктор медицинских наук; врач-офтальмолог высшей квалификационной категории; главный внештатный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения Хабаровского края; заведующий кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" минздрава Хабаровского края; профессор кафедры общей и клинической хирургии ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Минздрава России; председатель Хабаровского межрегионального совета общероссийской общественной организации "Общество офтальмологов России"; отличник здравоохранения России; заслуженный работник здравоохранения Хабаровского края.

https://ria.ru/20240117/vedeneev-1921885666.html

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общество, хабаровский край, москва, россия, евгений никонов, дальневосточный государственный медицинский университет