Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза"
Директор филиала "Микрохирургии глаза" умер во время поездки в Москву
© МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" имени академика С.Н. Фёдорова/Ural GareevДиректор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко
© МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" имени академика С.Н. Фёдорова/Ural Gareev
Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко
ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
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"Выражаю соболезнования родным и близким Олега Владимировича Коленко. Сегодня стало известно, что директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву. Официальная причина смерти еще неизвестна. Олег Владимирович родился в Хабаровске и прошел профессиональный путь от врача-интерна до директора крупной медицинской организации. Профессионал с большой буквы. Умный, интеллигентный, интересный собеседник. Светлая память", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Коленко было 59 лет.
Олег Коленко - доктор медицинских наук; врач-офтальмолог высшей квалификационной категории; главный внештатный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения Хабаровского края; заведующий кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" минздрава Хабаровского края; профессор кафедры общей и клинической хирургии ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Минздрава России; председатель Хабаровского межрегионального совета общероссийской общественной организации "Общество офтальмологов России"; отличник здравоохранения России; заслуженный работник здравоохранения Хабаровского края.
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