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Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" - РИА Новости, 29.03.2024
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12:44 29.03.2024 (обновлено: 12:53 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/kolenko-1936609821.html
Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза"
Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" - РИА Новости, 29.03.2024
Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза"
Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:44
2024-03-29T12:53
общество
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евгений никонов
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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. "Выражаю соболезнования родным и близким Олега Владимировича Коленко. Сегодня стало известно, что директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву. Официальная причина смерти еще неизвестна. Олег Владимирович родился в Хабаровске и прошел профессиональный путь от врача-интерна до директора крупной медицинской организации. Профессионал с большой буквы. Умный, интеллигентный, интересный собеседник. Светлая память", - написал Никонов в своем Telegram-канале. Коленко было 59 лет. Олег Коленко - доктор медицинских наук; врач-офтальмолог высшей квалификационной категории; главный внештатный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения Хабаровского края; заведующий кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" минздрава Хабаровского края; профессор кафедры общей и клинической хирургии ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Минздрава России; председатель Хабаровского межрегионального совета общероссийской общественной организации "Общество офтальмологов России"; отличник здравоохранения России; заслуженный работник здравоохранения Хабаровского края.
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общество, хабаровский край, москва, россия, евгений никонов, дальневосточный государственный медицинский университет
Общество, Хабаровский край, Москва, Россия, Евгений Никонов, Дальневосточный государственный медицинский университет
Умер директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза"

Директор филиала "Микрохирургии глаза" умер во время поездки в Москву

© МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" имени академика С.Н. Фёдорова/Ural GareevДиректор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко
Директор Хабаровского филиала Микрохирургии глаза Олег Коленко
© МНТК "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" имени академика С.Н. Фёдорова/Ural Gareev
Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву, сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
«
"Выражаю соболезнования родным и близким Олега Владимировича Коленко. Сегодня стало известно, что директор Хабаровского филиала "Микрохирургии глаза" Олег Коленко умер во время поездки в Москву. Официальная причина смерти еще неизвестна. Олег Владимирович родился в Хабаровске и прошел профессиональный путь от врача-интерна до директора крупной медицинской организации. Профессионал с большой буквы. Умный, интеллигентный, интересный собеседник. Светлая память", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
Коленко было 59 лет.
Олег Коленко - доктор медицинских наук; врач-офтальмолог высшей квалификационной категории; главный внештатный специалист-офтальмолог министерства здравоохранения Хабаровского края; заведующий кафедрой офтальмологии КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" минздрава Хабаровского края; профессор кафедры общей и клинической хирургии ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Минздрава России; председатель Хабаровского межрегионального совета общероссийской общественной организации "Общество офтальмологов России"; отличник здравоохранения России; заслуженный работник здравоохранения Хабаровского края.
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ОбществоХабаровский крайМоскваРоссияЕвгений НиконовДальневосточный государственный медицинский университет
 
 
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