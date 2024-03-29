https://ria.ru/20240329/kirbi-1936570505.html
В ОП ответили пословицей на высказывание Кирби о теракте в "Крокусе"
В ОП ответили пословицей на высказывание Кирби о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
В ОП ответили пословицей на высказывание Кирби о теракте в "Крокусе"
Высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о российских чиновниках — неприкрытое хамство, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:46
2024-03-29T10:46
2024-03-29T12:55
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянская область
москва
джон кирби
владимир рогов
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о российских чиновниках — неприкрытое хамство, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов."У нас есть две хорошие русские пословицы, которые очень хорошо характеризуют слова и поведение Кирби: "Где вороне ни летать, а все навоз клевать" и "Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз". Кирби вроде персонаж высокого полета, но продолжает клевать навоз уже в информационном и пропагандистском плане, занимаясь открытым хамством", — сказал Рогов РИА Новости, комментируя выступление американского чиновника. По его словам, если так пойдет и дальше, то представители Белого дома скоро перейдут на ненормативную лексику. "США находятся в таком истеричном состоянии по поводу близости подтверждения того, что за террористическим актом в "Крокусе" стоит режим Зеленского и, считай, сами американцы, что уже переходят к прямым угрозам и истерикам. Скоро мы еще услышим о введении санкций против тех, кто ставит под сомнение, что данный теракт совершил именно ИГИЛ*", — заключил Рогов.Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Владимир Путин сообщал, что всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов, силовики устанавливают всю базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, брянская область, москва, джон кирби, владимир рогов, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянская область, Москва, Джон Кирби, Владимир Рогов, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
В ОП ответили пословицей на высказывание Кирби о теракте в "Крокусе"
Рогов назвал высказывание Кирби о теракте в "Крокусе" открытым хамством
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Высказывание представителя Белого дома Джона Кирби о российских чиновниках — неприкрытое хамство, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Накануне Кирби на брифинге заявил, что полную ответственность за теракт в "Крокусе" несет ИГИЛ*. При этом, говоря о российских чиновниках, допускающих причастность Украины, представитель Белого дома привел слова "своего дяди" — "лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту". По его словам, "российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза". Эту ремарку Кирби сделал, высмеивая сомнения, что за терактом стоят исключительно радикальные исламисты. В СК накануне заявили, что получили доказательства связей террористов с украинскими националистами.
"У нас есть две хорошие русские пословицы, которые очень хорошо характеризуют слова и поведение Кирби: "Где вороне ни летать, а все навоз клевать" и "Наряди свинью хоть в серьги, а она все равно в навоз". Кирби вроде персонаж высокого полета, но продолжает клевать навоз уже в информационном и пропагандистском плане, занимаясь открытым хамством", — сказал Рогов РИА Новости, комментируя выступление американского чиновника.
По его словам, если так пойдет и дальше, то представители Белого дома скоро перейдут на ненормативную лексику.
"США находятся в таком истеричном состоянии по поводу близости подтверждения того, что за террористическим актом в "Крокусе" стоит режим Зеленского и, считай, сами американцы, что уже переходят к прямым угрозам и истерикам. Скоро мы еще услышим о введении санкций против тех, кто ставит под сомнение, что данный теракт совершил именно ИГИЛ*", — заключил Рогов.
Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС
, погибли 143 человека.
Владимир Путин
сообщал, что всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов, силовики устанавливают всю базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников
отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за нападением стоят США
, Великобритания и Украина
.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.