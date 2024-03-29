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Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:37 29.03.2024 (обновлено: 11:51 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/karikatura-1936527536.html
Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в "Крокусе"
Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в "Крокусе"
Южнокорейская газета The Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", которую ранее раскритиковало посольство России в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:37
2024-03-29T11:51
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
южная корея
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СЕУЛ, 29 мар — РИА Новости. Южнокорейская газета The Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", которую ранее раскритиковало посольство России в Сеуле, извинения были опубликованы в печатной версии издания. Ранее посольство России в Южной Корее назвало кощунственной и циничной карикатуру англоязычной газеты The Korea Herald на теракт в "Крокусе", заявив, что она оскорбляет чувства большинства южнокорейских граждан, разделяющих с россиянами боль этой трагедии. "The Korea Herald выражает глубокие соболезнования жертвам трагической террористической атаки в "Крокус Сити Холле" 22 марта вместе с народом и разделяет эту необъятную скорбь. В этой связи мы глубоко сожалеем о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой", — говорится в заметке, опубликованной на первой странице печатной версии газеты, где изначально была опубликована карикатура. Издание еще раз повторило, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы и выражает "глубочайшие сожаления". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России). Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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в мире, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), южная корея
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Южная Корея
Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в "Крокусе"

The Korea Herald извинилась за карикатуру на атаку в "Крокусе" в печатной версии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холла"
Обстановка у Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Обстановка у "Крокус Сити Холла"
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СЕУЛ, 29 мар — РИА Новости. Южнокорейская газета The Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", которую ранее раскритиковало посольство России в Сеуле, извинения были опубликованы в печатной версии издания.
Ранее посольство России в Южной Корее назвало кощунственной и циничной карикатуру англоязычной газеты The Korea Herald на теракт в "Крокусе", заявив, что она оскорбляет чувства большинства южнокорейских граждан, разделяющих с россиянами боль этой трагедии.
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"The Korea Herald выражает глубокие соболезнования жертвам трагической террористической атаки в "Крокус Сити Холле" 22 марта вместе с народом и разделяет эту необъятную скорбь. В этой связи мы глубоко сожалеем о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой", — говорится в заметке, опубликованной на первой странице печатной версии газеты, где изначально была опубликована карикатура.
Издание еще раз повторило, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы и выражает "глубочайшие сожаления".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России).
Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Южная Корея
 
 
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