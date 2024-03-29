https://ria.ru/20240329/insulin-1936579233.html
В Росздравнадзоре рассказали о производстве инсулина аспарт
В Росздравнадзоре рассказали о производстве инсулина аспарт - РИА Новости, 29.03.2024
В Росздравнадзоре рассказали о производстве инсулина аспарт
Отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот инсулина аспарт, запасов по стране есть на 8 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:23
2024-03-29T11:23
2024-03-29T11:23
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот инсулина аспарт, запасов по стране есть на 8 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп", после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу. "Отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата по МНН Инсулин аспарт как отечественнизводства",- говорится в сообщении. Обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием инсулин аспарт по России составляет более 8 месяцев, в медицинских организациях – 10,5 месяцев, в аптечных организациях – 2,5 месяца, уточнили в ведомстве. В настоящее время в России зарегистрировано 6 лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием Инсулин аспарт, в том числе Фиасп, пояснили в Росздравнадзоре. Сведений от производителей о прекращении поставок в отношении данных препаратов в Минздрав России и Росздравнадзор не поступало, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20231228/ozempik-1918856345.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Росздравнадзоре рассказали о производстве инсулина аспарт
Власти: отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот инсулина аспарт
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот инсулина аспарт, запасов по стране есть на 8 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп", после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу.
"Отмечается устойчивый выпуск в гражданский оборот лекарственного препарата по МНН Инсулин аспарт как отечественнизводства",- говорится в сообщении.
Обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием инсулин аспарт по России составляет более 8 месяцев, в медицинских организациях – 10,5 месяцев, в аптечных организациях – 2,5 месяца, уточнили в ведомстве.
В настоящее время в России зарегистрировано 6 лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием Инсулин аспарт, в том числе Фиасп, пояснили в Росздравнадзоре.
Сведений от производителей о прекращении поставок в отношении данных препаратов в Минздрав России и Росздравнадзор не поступало, подчеркнули в пресс-службе.