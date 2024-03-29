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В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России - РИА Новости, 29.03.2024
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17:04 29.03.2024 (обновлено: 22:09 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/indiya-1936695029.html
В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России
В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России - РИА Новости, 29.03.2024
В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России
Читатели The Times of India осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, призвавшего Индию пересмотреть свои экономические и военные связи с... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:04
2024-03-29T22:09
в мире
индия
украина
россия
дмитрий кулеба
нато
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели The Times of India осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, призвавшего Индию пересмотреть свои экономические и военные связи с Россией."Украинское руководство — самое бестолковое в мире. Уничтожили прекрасную страну ради желания вступить в НАТО", — поделился мнением читатель."Россия всегда поддерживала Индию. А Украина, наоборот, никогда не уважала", — напомнил другой."Глупое украинское руководство пошло на поводу у США и уничтожило собственную страну. Ничему они не учатся!" — добавил третий."В них нет ни капли стыда", — поразился пользователь."Отношения между Россией и Индией основаны не только на истории, но и культуре. Что касается военного сотрудничества — у Индии множество партнеров в этой сфере, так что не надо давить на "советское наследие", — заключили участники дискуссии.Накануне официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и она открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели.Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил развитие российско-индийских отношений, отметив, что они развиваются поступательно.
https://ria.ru/20240320/sammit-1934419931.html
https://ria.ru/20240328/almazy-1936294649.html
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в мире, индия, украина, россия, дмитрий кулеба, нато
В мире, Индия, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, НАТО

В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели The Times of India осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, призвавшего Индию пересмотреть свои экономические и военные связи с Россией.
"Украинское руководство — самое бестолковое в мире. Уничтожили прекрасную страну ради желания вступить в НАТО", — поделился мнением читатель.
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"Россия всегда поддерживала Индию. А Украина, наоборот, никогда не уважала", — напомнил другой.
"Глупое украинское руководство пошло на поводу у США и уничтожило собственную страну. Ничему они не учатся!" — добавил третий.
"В них нет ни капли стыда", — поразился пользователь.
"Отношения между Россией и Индией основаны не только на истории, но и культуре. Что касается военного сотрудничества — у Индии множество партнеров в этой сфере, так что не надо давить на "советское наследие", — заключили участники дискуссии.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Индия нарастила закупки российских алмазов до максимума с прошлого года
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Накануне официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и она открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели.
Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил развитие российско-индийских отношений, отметив, что они развиваются поступательно.
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В миреИндияУкраинаРоссияДмитрий КулебаНАТО
 
 
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