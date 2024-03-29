https://ria.ru/20240329/indiya-1936695029.html

В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России

В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России - РИА Новости, 29.03.2024

В Индии пришли в ярость от предложения Украины по России

Читатели The Times of India осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, призвавшего Индию пересмотреть свои экономические и военные связи с... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:04

2024-03-29T17:04

2024-03-29T22:09

в мире

индия

украина

россия

дмитрий кулеба

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920233615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9820b65f782fe6a44ad93c2ca8d3dafb.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Читатели The Times of India осудили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, призвавшего Индию пересмотреть свои экономические и военные связи с Россией."Украинское руководство — самое бестолковое в мире. Уничтожили прекрасную страну ради желания вступить в НАТО", — поделился мнением читатель."Россия всегда поддерживала Индию. А Украина, наоборот, никогда не уважала", — напомнил другой."Глупое украинское руководство пошло на поводу у США и уничтожило собственную страну. Ничему они не учатся!" — добавил третий."В них нет ни капли стыда", — поразился пользователь."Отношения между Россией и Индией основаны не только на истории, но и культуре. Что касается военного сотрудничества — у Индии множество партнеров в этой сфере, так что не надо давить на "советское наследие", — заключили участники дискуссии.Накануне официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что страна продолжит поощрять мирное разрешение конфликта России и Украины и она открыта для использования всех способов и средств, которые помогут достичь этой цели.Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил развитие российско-индийских отношений, отметив, что они развиваются поступательно.

https://ria.ru/20240320/sammit-1934419931.html

https://ria.ru/20240328/almazy-1936294649.html

https://ria.ru/20240219/konflikt-1928321868.html

индия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, украина, россия, дмитрий кулеба, нато