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Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД
Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2024
Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД
Москва считает, что новая всеобъемлющая международная конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:01
2024-03-29T09:01
2024-03-29T09:01
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва считает, что новая всеобъемлющая международная конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях при условии ее согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, заявили РИА Новости в МИД России. "Новый международный договор при условии его согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, которая поддерживается, в том числе за счет Будапештской конвенции 2001 года, которая позволяет западным спецслужбам иметь неограниченный доступ к электронным базам данных суверенных государств", - указали в российском ведомстве. Там пояснили, что документ сможет "послужить основанием для создания международно-правовой основы в целях выстраивания глобальной и справедливой системы международной информационной безопасности".
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В мире, Технологии, Москва, Россия
Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД
МИД: конвенция по информбезопасности может подорвать цифровую гегемонию Запада