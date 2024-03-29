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Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2024
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09:01 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ikt-1936529705.html
Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД
Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2024
Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД
Москва считает, что новая всеобъемлющая международная конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:01
2024-03-29T09:01
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва считает, что новая всеобъемлющая международная конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях при условии ее согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, заявили РИА Новости в МИД России. "Новый международный договор при условии его согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, которая поддерживается, в том числе за счет Будапештской конвенции 2001 года, которая позволяет западным спецслужбам иметь неограниченный доступ к электронным базам данных суверенных государств", - указали в российском ведомстве. Там пояснили, что документ сможет "послужить основанием для создания международно-правовой основы в целях выстраивания глобальной и справедливой системы международной информационной безопасности".
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в мире, технологии, москва, россия
В мире, Технологии, Москва, Россия
Конвенция по использованию ИКТ подорвет гегемонии Запада, заявили в МИД

МИД: конвенция по информбезопасности может подорвать цифровую гегемонию Запада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москва считает, что новая всеобъемлющая международная конвенция по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях при условии ее согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, заявили РИА Новости в МИД России.
«
"Новый международный договор при условии его согласования подорвет цифровую гегемонию Запада, которая поддерживается, в том числе за счет Будапештской конвенции 2001 года, которая позволяет западным спецслужбам иметь неограниченный доступ к электронным базам данных суверенных государств", - указали в российском ведомстве.
Там пояснили, что документ сможет "послужить основанием для создания международно-правовой основы в целях выстраивания глобальной и справедливой системы международной информационной безопасности".
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