https://ria.ru/20240329/gruzy-1936680020.html

Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО

Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО - РИА Новости, 29.03.2024

Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО

Свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Орловской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:07

2024-03-29T16:07

2024-03-29T16:07

надежные люди

орловская область

андрей клычков

россия

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Орловской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Более 4 тысяч тонн грузов – всё самое необходимое – собрано на Орловщине и доставлено в зону СВО. Уверен: поток этой помощи не иссякнет. Потому что это не только потребность нашей души – внести вклад в общее дело. Но и одно из важнейших направлений, которому правительство области уделяет неослабное внимание, наряду с решением "мирных" повседневных вопросов", – отметил Клычков, которого цитирует пресс-служба правительства области. Отмечается, что эти данные глава региона привел в ходе выступления в пятницу с отчетом об итогах деятельности правительства области в 2023 году перед Орловским областным советом народных депутатов. В пресс-службе правительства региона уточнили РИА Новости, что помощь в объеме 4 тысяч тонн отправлена из Орловской области за период с начала специальной военной операции. "Победа России – это жизненная необходимость для нас. Она достигается не только на поле боя. Но и ежедневной кропотливой работой", – подчеркнул Клычков.

https://ria.ru/20240326/svechi-1935894525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

орловская область, андрей клычков, россия, сво, благотворительность, гуманитарная помощь