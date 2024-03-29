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Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО - РИА Новости, 29.03.2024
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Надежные люди
 
16:07 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/gruzy-1936680020.html
Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО
Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО - РИА Новости, 29.03.2024
Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО
Свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Орловской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:07
2024-03-29T16:07
надежные люди
орловская область
андрей клычков
россия
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Орловской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Андрей Клычков. "Более 4 тысяч тонн грузов – всё самое необходимое – собрано на Орловщине и доставлено в зону СВО. Уверен: поток этой помощи не иссякнет. Потому что это не только потребность нашей души – внести вклад в общее дело. Но и одно из важнейших направлений, которому правительство области уделяет неослабное внимание, наряду с решением "мирных" повседневных вопросов", – отметил Клычков, которого цитирует пресс-служба правительства области. Отмечается, что эти данные глава региона привел в ходе выступления в пятницу с отчетом об итогах деятельности правительства области в 2023 году перед Орловским областным советом народных депутатов. В пресс-службе правительства региона уточнили РИА Новости, что помощь в объеме 4 тысяч тонн отправлена из Орловской области за период с начала специальной военной операции. "Победа России – это жизненная необходимость для нас. Она достигается не только на поле боя. Но и ежедневной кропотливой работой", – подчеркнул Клычков.
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орловская область, андрей клычков, россия, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Более 4000 тонн грузов доставлено из Орловской области бойцам с начала СВО

© Фото пресс-службы администрации Губернатора и Правительства Орловской областиРазгрузка гуманитарного груза из Орловской области военнослужащих в зоне СВО
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области военнослужащих в зоне СВО
© Фото пресс-службы администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области военнослужащих в зоне СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Свыше 4 тысяч тонн гуманитарной помощи собрали и отправили из Орловской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«
"Более 4 тысяч тонн грузов – всё самое необходимое – собрано на Орловщине и доставлено в зону СВО. Уверен: поток этой помощи не иссякнет. Потому что это не только потребность нашей души – внести вклад в общее дело. Но и одно из важнейших направлений, которому правительство области уделяет неослабное внимание, наряду с решением "мирных" повседневных вопросов", – отметил Клычков, которого цитирует пресс-служба правительства области.
Отмечается, что эти данные глава региона привел в ходе выступления в пятницу с отчетом об итогах деятельности правительства области в 2023 году перед Орловским областным советом народных депутатов.
В пресс-службе правительства региона уточнили РИА Новости, что помощь в объеме 4 тысяч тонн отправлена из Орловской области за период с начала специальной военной операции.
"Победа России – это жизненная необходимость для нас. Она достигается не только на поле боя. Но и ежедневной кропотливой работой", – подчеркнул Клычков.
Орловские школьники изготавливают окопные свечи для отправки бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Надежные людиОрловская областьАндрей КлычковРоссияСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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