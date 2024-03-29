https://ria.ru/20240329/golikova-1936579754.html
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора - РИА Новости, 29.03.2024
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора
Объем финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет возрос в 3 раза, бюджет службы сегодня составляет 81 миллиард рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:25
2024-03-29T11:25
2024-03-29T11:25
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914667711_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_46661f87dfc132cdaa77c835b993ebe3.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объем финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет возрос в 3 раза, бюджет службы сегодня составляет 81 миллиард рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Объем финансового обеспечения за последние 10 лет с 2014 года возрос в 3 раза, и сегодня бюджет службы составляет 81 миллиард рублей, это серьезные финансовые ресурсы, которыми нужно эффективно распоряжаться", - сказала Голикова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что сегодня Роспотребнадзор - это 230 органов и организаций по всей стране, более 900 лабораторий и собственная сеть научно-исследовательских учреждений.
https://ria.ru/20240214/infektsii-1927443884.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914667711_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_26c38e31e127182f0df77b568a28e784.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Татьяна Голикова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора
Голикова: объем финансирования Роспотребнадзора за 10 лет возрос в три раза