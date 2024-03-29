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Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора - РИА Новости, 29.03.2024
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11:25 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/golikova-1936579754.html
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора - РИА Новости, 29.03.2024
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора
Объем финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет возрос в 3 раза, бюджет службы сегодня составляет 81 миллиард рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:25
2024-03-29T11:25
россия
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объем финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет возрос в 3 раза, бюджет службы сегодня составляет 81 миллиард рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Объем финансового обеспечения за последние 10 лет с 2014 года возрос в 3 раза, и сегодня бюджет службы составляет 81 миллиард рублей, это серьезные финансовые ресурсы, которыми нужно эффективно распоряжаться", - сказала Голикова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что сегодня Роспотребнадзор - это 230 органов и организаций по всей стране, более 900 лабораторий и собственная сеть научно-исследовательских учреждений.
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россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Татьяна Голикова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора

Голикова: объем финансирования Роспотребнадзора за 10 лет возрос в три раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСанитарно-карантинный контроль
Санитарно-карантинный контроль - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объем финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет возрос в 3 раза, бюджет службы сегодня составляет 81 миллиард рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Объем финансового обеспечения за последние 10 лет с 2014 года возрос в 3 раза, и сегодня бюджет службы составляет 81 миллиард рублей, это серьезные финансовые ресурсы, которыми нужно эффективно распоряжаться", - сказала Голикова на коллегии Роспотребнадзора.
Она отметила, что сегодня Роспотребнадзор - это 230 органов и организаций по всей стране, более 900 лабораторий и собственная сеть научно-исследовательских учреждений.
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