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Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора

Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора - РИА Новости, 29.03.2024

Голикова заявила о росте объема финансирования Роспотребнадзора

Объем финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет возрос в 3 раза, бюджет службы сегодня составляет 81 миллиард рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:25

2024-03-29T11:25

2024-03-29T11:25

россия

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Объем финансирования Роспотребнадзора за последние 10 лет возрос в 3 раза, бюджет службы сегодня составляет 81 миллиард рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Объем финансового обеспечения за последние 10 лет с 2014 года возрос в 3 раза, и сегодня бюджет службы составляет 81 миллиард рублей, это серьезные финансовые ресурсы, которыми нужно эффективно распоряжаться", - сказала Голикова на коллегии Роспотребнадзора. Она отметила, что сегодня Роспотребнадзор - это 230 органов и организаций по всей стране, более 900 лабораторий и собственная сеть научно-исследовательских учреждений.

https://ria.ru/20240214/infektsii-1927443884.html

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россия, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)