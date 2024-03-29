https://ria.ru/20240329/gazoprovod-1936538253.html

Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов

Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов - РИА Новости, 29.03.2024

Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода в центре столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:37

2024-03-29T09:37

2024-03-29T09:37

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1. В настоящее время выполнена подводная часть прокладки нового трубопровода отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности, и завершен монтаж вертикальных газопроводов, которые необходимы для подключения объекта к газовой сети", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. "Газопровод обеспечен тройной защитой: железобетонное кольцо при проходке щита, стальной защитный футляр и дополнительный слой бетона между ними. В защитный футляр была протянута стальная труба самого газопровода. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации - более 40 лет, сокращает сроки работы при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков. По его словам, обновленный дюкер оборудуют автоматическими запорными устройствами, которые позволят при необходимости в течение полутора минут перекрыть газ дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, все они были построены в 1939-1965 годах. Работы на девяти сооружениях уже выполнены в полном объеме.

https://ria.ru/20240312/moskva-1932454502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз, общество