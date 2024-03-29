Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов

Бирюков: сделано 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода
Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.
Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.
Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.
Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.
Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.
Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.
По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.
По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.
И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".
И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".
Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.
Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.
Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".
Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".
Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.
Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.
Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.
Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.
Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.
По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.
И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".
Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.
Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".
Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.