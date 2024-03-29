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Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов - РИА Новости, 29.03.2024
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Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов
Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов - РИА Новости, 29.03.2024
Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода в центре столицы, сообщил журналистам в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:37
2024-03-29T09:37
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1. В настоящее время выполнена подводная часть прокладки нового трубопровода отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности, и завершен монтаж вертикальных газопроводов, которые необходимы для подключения объекта к газовой сети", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. "Газопровод обеспечен тройной защитой: железобетонное кольцо при проходке щита, стальной защитный футляр и дополнительный слой бетона между ними. В защитный футляр была протянута стальная труба самого газопровода. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации - более 40 лет, сокращает сроки работы при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков. По его словам, обновленный дюкер оборудуют автоматическими запорными устройствами, которые позволят при необходимости в течение полутора минут перекрыть газ дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, все они были построены в 1939-1965 годах. Работы на девяти сооружениях уже выполнены в полном объеме.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Общество
Работы по реконструкции Голутвинского газопровода выполнили на 80 процентов

Бирюков: сделано 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода

© Фото : Городское хозяйство МосквыCтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве
Cтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы
Cтроительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровода в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода в центре столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы, старейшую теплоэлектростанцию ГЭС-1. В настоящее время выполнена подводная часть прокладки нового трубопровода отечественного производства, отвечающего современным требованиям безопасности, и завершен монтаж вертикальных газопроводов, которые необходимы для подключения объекта к газовой сети", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Реконструкция Кропоткинского газопровода-дюкера стартовала в центре Москвы
12 марта, 11:32
Заместитель мэра напомнил, что дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.
"Газопровод обеспечен тройной защитой: железобетонное кольцо при проходке щита, стальной защитный футляр и дополнительный слой бетона между ними. В защитный футляр была протянута стальная труба самого газопровода. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации - более 40 лет, сокращает сроки работы при минимальном вмешательстве в экосистему водного объекта", - пояснил Бирюков.
По его словам, обновленный дюкер оборудуют автоматическими запорными устройствами, которые позволят при необходимости в течение полутора минут перекрыть газ дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз".
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве с 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, все они были построены в 1939-1965 годах. Работы на девяти сооружениях уже выполнены в полном объеме.
Невидимый поток: как реконструируют дюкер в центре Москвы
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.

Модернизация Голутвинского дюкера

Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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1 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.

Модернизация Голутвинского дюкера

Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.

Модернизация Голутвинского дюкера

Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.

Модернизация Голутвинского дюкера

По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".

Модернизация Голутвинского дюкера

И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.

Модернизация Голутвинского дюкера

Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".

Модернизация Голутвинского дюкера

Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.

Модернизация Голутвинского дюкера

Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8

Голутвинский дюкер был построен в 1956 году по старой методике – по дну реки. Он является источником подачи газа для одного из крупнейших потребителей Москвы – ГЭС-1, а также питает жилые дома и другие объекты в центре Москвы. Сооружение длиной 132 метра пролегает между Болотной и Якиманской набережными. Его модернизацию проводят в рамках комплексной программы реконструкции, стартовавшей в 2018 году.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
1 из 8

Реконструкции сооружения предшествовали расчеты и геологические работы, чтобы увидеть разрез пластов земли, рассказывает ведущий инженер капитального строительства "Мосгаза" Михаил Щепалин. "Для этого на берегу ставится маленькая буровая установка, которая выбуривает землю слой за слоем и определяет горизонт каждого слоя, после чего проектировщикам дается отчет. Они, в свою очередь, устанавливают, какой тип котлована нужен, его глубину, крепеж, и потом выбирают метод прохождения под водной преградой. Это может быть горизонтально направленное бурение или микротоннель. В данном случае применяется второй вариант", – объясняет он детали процесса.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 8

Процесс небыстрый и очень основательный. Сначала специалисты выполняют буро-секущие сваи длиной более 20 метров по периметру котлована, выполняющие функцию ограждения, а также для исключения фильтрации воды в котлован. После чего бетонируется днище и стены внизу котлована, которые будут брать на себя всю нагрузку от домкратов микротоннельного оборудования. Затем туда опускается оборудование с мощными домкратами и "головой" с диском, которая и проводит бурение. Внутри конструкции есть насосы с жидкостью, которые закачивают впереди буровой машины воду с химическим составом, чтобы облегчить выбуривание грунта. По мере движения жидкость с выбуренным грунтом выкачивается на поверхность в сепаратор, где происходит очистка, и затем очищенная жидкость закачивается обратно в скважину.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8

По мере продвижения буровой из стартового котлована в приёмный котлован выполняется наращивание проходки железобетонными кольцами длиной по 3,0 метра, они в итоге образуют собой трубу. "После того как микротоннель готов, мы варим металлический футляр и проталкиваем его из котлована в котлован, а затем выполняются мероприятия по забутовке межтрубного пространства раствором. В итоге у нас получается жёсткая конструкция в виде "матрешки" –способное выдерживать любые нагрузки", – поясняет Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 8

И только после этого делается рабочая труба, по которой, собственно, и пойдет газ. Ее варят частями по 6 метров со стороны рабочего котлована. "Сварили, опустили, протолкнули, сварили снова 6 метров, и так заново. Весь процесс сварки стыков с последующей изоляции труб в строгом порядке проходит лабораторное обследование", – описывает процесс представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
5 из 8

Мало кто знает, но за каждый сварной стык отвечает сварщик или сварщики участвующие в сварке стыка, причем всегда. "У каждого сварщика есть индивидуальная печать, он ее наносит рядом со сварным швом и несет ответственность за это всю жизнь. Вся информация хранится в архивах, где указаны все номера и данные специалистов", – подчеркивает Щепалин.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8

Завершается реконструкция тем, что полученную трубу соединяют с действующей сетью на уровне 2 метров под землей. "Перед тем как пустить газ, мы осуществляем "опрессовку" трубы, повышая давление воздухом до 15 атмосфер. Это позволяет выявить возможные утечки. На время работ старый дюкер, разумеется, функционирует. С введением в строй новой трубы старая обрезается и "бутуется" раствором", – отмечает представитель "Мосгаза".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 8

Новая технология хороша экономией времени и человеческого ресурса. Раньше для проверки дюкера надо было нанимать водолазов, которые по дну реки обследовали "обваловку" из грунта трубы. Также обходчики "Мосгаз" проверяли дюкер на возможную утечку газа, а сейчас есть автоматическая система контроля загазованности с передачей данных на центральный пульт диспетчерской службы компании. Реализация данного проекта сильно снижает городские затраты на содержание такой инфраструктуры и обеспечивает долговечность сети.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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