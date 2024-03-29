https://ria.ru/20240329/gaza-1936687931.html

Россия и Египет призвали прекратить огонь в Газе на время месяца Рамадан

Россия и Египет призвали прекратить огонь в Газе на время месяца Рамадан - РИА Новости, 29.03.2024

Россия и Египет призвали прекратить огонь в Газе на время месяца Рамадан

Россия и Египет отметили важность принятия Совбезом ООН резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, стороны подчеркнули, что... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:45

2024-03-29T16:45

2024-03-29T16:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия и Египет отметили важность принятия Совбезом ООН резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, стороны подчеркнули, что режим прекращения огня должен соблюдаться безотлагательно, заявили в российском дипведомстве по итогам переговоров замглавы МИД РФ Михаила Богданова и посла Египта в Москве Назиха Нагари. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на период священного для мусульман месяца Рамадан. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу о том, что резолюция не является обязывающей. Комментируя высказывания американской стороны, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была отмечена важность принятия 25 марта Советом Безопасности ООН резолюции 2728 и необходимость безотлагательного установления режима прекращения огня в секторе Газа на время месяца Рамадан", - отметили в МИД РФ. В ведомстве добавили, что в ходе встречи были рассмотрены "некоторые практические вопросы российско-египетского взаимодействия, включая поддержание активного политического диалога". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло почти 32,5 тысяч, около 74,9 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, израиль, египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году