https://ria.ru/20240329/gaza-1936504490.html

Лавров рассказал, почему США не выступили против резолюции по Газе

Лавров рассказал, почему США не выступили против резолюции по Газе - РИА Новости, 29.03.2024

Лавров рассказал, почему США не выступили против резолюции по Газе

Соединенные Штаты не выступили против резолюции Совета безопасности ООН с требованием о прекращении огня в секторе Газа, чтобы не потерять лицо перед мировым... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T00:28

2024-03-29T00:28

2024-03-29T00:29

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не выступили против резолюции Совета безопасности ООН с требованием о прекращении огня в секторе Газа, чтобы не потерять лицо перед мировым большинством, однако США все равно продлили Израилю карт-бланш на действия в Газе, объявив резолюцию необязательной к исполнению, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Известиям". Ранее СБ ООН впервые с 7 октября принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Текст резолюции не увязывает прекращение огня с освобождением похищенных, что является камнем преткновения для Израиля. США выступают за прекращение огня в Газе, но не согласны с резолюцией, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что резолюция не является обязывающей. "Хорошо, что эта резолюция была принята. Но американцы ее пропустили, понимая, что если они и эту заветируют, существенно ослабленную, но хотя бы призывающую к прекращению огня, то они вообще "потеряют лицо" в отношениях с мировым большинством. Но тут же, пропустив эту резолюцию, представитель США при ООН заявила, что эта резолюция не имеет обязательного характера. То есть "карт-бланш" был продлен этим "пакетом". Резолюция – да, но она необязательна к исполнению", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что необходимо "срочно прекращать кровопролитие, решать гуманитарные вопросы и немедленно запускать процесс создания палестинского государства". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 32,5 тысячи, более 74,9 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240326/ssha-1936013931.html

https://ria.ru/20240327/gaza-1936168376.html

https://ria.ru/20240329/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240326/rezolyutsiya-1935788520.html

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