https://ria.ru/20240329/fts-1936652479.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 29.03.2024
Аннулирование
По просьбе ФТС аннулируется статья "ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:42
2024-03-29T14:42
2024-03-29T15:10
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1936652479.jpg?1711714250
По просьбе ФТС аннулируется статья "ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная таможенная служба (фтс россии)
Федеральная таможенная служба (ФТС России)
По просьбе ФТС аннулируется статья "ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля".