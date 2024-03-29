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Аннулирование - РИА Новости, 29.03.2024
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14:42 29.03.2024 (обновлено: 15:10 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/fts-1936652479.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 29.03.2024
Аннулирование
По просьбе ФТС аннулируется статья "ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:42
2024-03-29T15:10
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1936652479.jpg?1711714250
По просьбе ФТС аннулируется статья "ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля".
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4.7
96
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
федеральная таможенная служба (фтс россии)
Федеральная таможенная служба (ФТС России)

Аннулирование

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По просьбе ФТС аннулируется статья "ФТС снизила порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля".
 
Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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