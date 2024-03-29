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На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 29.03.2024
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21:10 29.03.2024 (обновлено: 21:12 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936751210.html
На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва
На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва - РИА Новости, 29.03.2024
На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва
Персонал и ученики трех рядом расположенных школ в городе Амьен на севере Франции были эвакуированы из-за поступивших сообщений о пакете со взрывчаткой,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:10
2024-03-29T21:12
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Персонал и ученики трех рядом расположенных школ в городе Амьен на севере Франции были эвакуированы из-за поступивших сообщений о пакете со взрывчаткой, передает в пятницу телерадиокомпания Franceinfo. "В пятницу, 29 марта, около 15.30 (17.30 мск - ред.) школьный городок в Амьене снова был эвакуирован из-за угрозы взрыва", - сообщает СМИ. Уточняется, что речь идет о лицеях Тюилье, Ган и Бранли. На место прибыла полиция. Отмечается, что это вторая за неделю эвакуация школьных учреждений кампуса в Амьене из-за угроз взрыва. Как ранее сообщало издание Parisien, ссылаясь на министерство образования страны, за неделю во французские учреждения школьного образования поступило по меньшей мере 323 угрозы взрыва в 44 департаментах. Авторы угроз утверждали, что действуют от лица запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*). В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240329/frantsiya-1936739659.html
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в мире, франция, россия, исламское государство*
В мире, Франция, Россия, Исламское государство*
На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва

Franceinfo: на севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва

© AP Photo / Francois MoriПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Francois Mori
Полиция Франции . Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Персонал и ученики трех рядом расположенных школ в городе Амьен на севере Франции были эвакуированы из-за поступивших сообщений о пакете со взрывчаткой, передает в пятницу телерадиокомпания Franceinfo.
"В пятницу, 29 марта, около 15.30 (17.30 мск - ред.) школьный городок в Амьене снова был эвакуирован из-за угрозы взрыва", - сообщает СМИ.
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Уточняется, что речь идет о лицеях Тюилье, Ган и Бранли. На место прибыла полиция. Отмечается, что это вторая за неделю эвакуация школьных учреждений кампуса в Амьене из-за угроз взрыва.
Как ранее сообщало издание Parisien, ссылаясь на министерство образования страны, за неделю во французские учреждения школьного образования поступило по меньшей мере 323 угрозы взрыва в 44 департаментах. Авторы угроз утверждали, что действуют от лица запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*).
В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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