https://ria.ru/20240329/finansirovanie-1936692668.html

Партия в Нидерландах ответила на обвинения в финансировании из России

Партия в Нидерландах ответила на обвинения в финансировании из России - РИА Новости, 29.03.2024

Партия в Нидерландах ответила на обвинения в финансировании из России

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс отверг в соцсети Х обвинения в финансировании его партии РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:59

2024-03-29T16:59

2024-03-29T17:02

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ГААГА, 29 мар – РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс отверг в соцсети Х обвинения в финансировании его партии со стороны России. "Конечно, мы никогда не получали ни цента прямо или косвенно от россиян", - написал он. Его также возмутило, что такое предположение было сделано в преддверии выборов в Европарламент. "К счастью, избиратели не сумасшедшие", - добавил Вилдерс. Политик также опубликовал результаты свежего опроса исследовательской компании Ipsos I&O, согласно которым 25% голландцев планируют голосовать на выборах в Европарламент за PVV, что может обеспечить партии Вилдерса девять мест – наибольшее количество среди всех нидерландских партий. Опрос проводился с 22 по 25 марта, в нем приняли участие 2138 голландцев в возрасте старше 18 лет, данные о погрешности не приводятся. Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии ранее заявила о раскрытии в стране сети лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер Петр Фиала сообщил в среду, что в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши. По утверждению чешских властей, портал Voice of Europe якобы должен был контролироваться из России и его задачей "было дестабилизировать Европу, ослабить помощь Украине и влиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент". Деньги якобы должны были пойти политикам в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Венгрии и Польше в обмен на распространение российской пропаганды.

https://ria.ru/20231201/niderlandy-1913131511.html

https://ria.ru/20231121/niderlandy-1910914274.html

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в мире, россия, нидерланды, герт вилдерс