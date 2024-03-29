Партия в Нидерландах ответила на обвинения в финансировании из России
Лидер PVV Вилдерс отверг обвинения в финансировании партии со стороны России
Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
ГААГА, 29 мар – РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс отверг в соцсети Х обвинения в финансировании его партии со стороны России.
"Конечно, мы никогда не получали ни цента прямо или косвенно от россиян", - написал он.
В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России
1 декабря 2023, 12:36
Его также возмутило, что такое предположение было сделано в преддверии выборов в Европарламент. "К счастью, избиратели не сумасшедшие", - добавил Вилдерс.
Политик также опубликовал результаты свежего опроса исследовательской компании Ipsos I&O, согласно которым 25% голландцев планируют голосовать на выборах в Европарламент за PVV, что может обеспечить партии Вилдерса девять мест – наибольшее количество среди всех нидерландских партий.
Опрос проводился с 22 по 25 марта, в нем приняли участие 2138 голландцев в возрасте старше 18 лет, данные о погрешности не приводятся.
Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии ранее заявила о раскрытии в стране сети лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер Петр Фиала сообщил в среду, что в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши.
По утверждению чешских властей, портал Voice of Europe якобы должен был контролироваться из России и его задачей "было дестабилизировать Европу, ослабить помощь Украине и влиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент". Деньги якобы должны были пойти политикам в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Венгрии и Польше в обмен на распространение российской пропаганды.
В Нидерландах крайне правая партия вышла в лидеры по опросам
21 ноября 2023, 20:23