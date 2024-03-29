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Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы - РИА Новости, 29.03.2024
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04:42 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/filmy-1936516555.html
Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы
Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы - РИА Новости, 29.03.2024
Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы
Посольство России в США начало "марафон" фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченный ко Дню Победы. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:42
2024-03-29T04:42
россия
сша
московская область (подмосковье)
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Посольство России в США начало "марафон" фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченный ко Дню Победы. Первой в посольстве показали картину "В августе 44-го" о работе советских контрразведчиков, далее в планах "28 панфиловцев", "Офицеры" и другие фильмы. "Мы сегодня начинаем целый марафон фильмов о Великой Отечественной войне. Эта акция в преддверии Дня победы. По мере того, как время уходит, на окопах вырастают деревья, трава, все меньше людей помнят о том, что произошло в те годы", - сказал в приветственном слове посол РФ Анатолий Антонов. "Не хочу винить только американцев. Могу сказать, что и у нас молодое поколение порой забывает те годы, забывает то, каким трудом, сколькими жизнями досталась нам эта победа", - добавил он. Минутой молчания аудитория почтила память жертв теракта в Подмосковье. "Нам до сих пор поступают различного рода соболезнования. Я очень благодарен нашим коллегам, товарищам, братьям из Содружества Независимых Государств, которые первыми откликнулись на наше горе, благодарен очень нашим соотечественникам, которые не скрывали своих слез, чувств, приходили к нам, подставляли свое плечо, протягивали свою руку", - сказал посол.
https://ria.ru/20240210/posol-1926533927.html
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россия
сша
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россия, сша, московская область (подмосковье), анатолий антонов, в мире
Россия, США, Московская область (Подмосковье), Анатолий Антонов, В мире
Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы

Посольство России в США начало киномарафон, приуроченный ко Дню Победы

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Посольство России в США начало "марафон" фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченный ко Дню Победы.
Первой в посольстве показали картину "В августе 44-го" о работе советских контрразведчиков, далее в планах "28 панфиловцев", "Офицеры" и другие фильмы.
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"Мы сегодня начинаем целый марафон фильмов о Великой Отечественной войне. Эта акция в преддверии Дня победы. По мере того, как время уходит, на окопах вырастают деревья, трава, все меньше людей помнят о том, что произошло в те годы", - сказал в приветственном слове посол РФ Анатолий Антонов.
"Не хочу винить только американцев. Могу сказать, что и у нас молодое поколение порой забывает те годы, забывает то, каким трудом, сколькими жизнями досталась нам эта победа", - добавил он.
Минутой молчания аудитория почтила память жертв теракта в Подмосковье.
"Нам до сих пор поступают различного рода соболезнования. Я очень благодарен нашим коллегам, товарищам, братьям из Содружества Независимых Государств, которые первыми откликнулись на наше горе, благодарен очень нашим соотечественникам, которые не скрывали своих слез, чувств, приходили к нам, подставляли свое плечо, протягивали свою руку", - сказал посол.
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26 марта, 07:01
 
РоссияСШАМосковская область (Подмосковье)Анатолий АнтоновВ мире
 
 
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