https://ria.ru/20240329/filmy-1936516555.html

Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы

Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы - РИА Новости, 29.03.2024

Посольство России в США начало марафон фильмов ко Дню Победы

Посольство России в США начало "марафон" фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченный ко Дню Победы. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T04:42

2024-03-29T04:42

2024-03-29T04:42

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Посольство России в США начало "марафон" фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченный ко Дню Победы. Первой в посольстве показали картину "В августе 44-го" о работе советских контрразведчиков, далее в планах "28 панфиловцев", "Офицеры" и другие фильмы. "Мы сегодня начинаем целый марафон фильмов о Великой Отечественной войне. Эта акция в преддверии Дня победы. По мере того, как время уходит, на окопах вырастают деревья, трава, все меньше людей помнят о том, что произошло в те годы", - сказал в приветственном слове посол РФ Анатолий Антонов. "Не хочу винить только американцев. Могу сказать, что и у нас молодое поколение порой забывает те годы, забывает то, каким трудом, сколькими жизнями досталась нам эта победа", - добавил он. Минутой молчания аудитория почтила память жертв теракта в Подмосковье. "Нам до сих пор поступают различного рода соболезнования. Я очень благодарен нашим коллегам, товарищам, братьям из Содружества Независимых Государств, которые первыми откликнулись на наше горе, благодарен очень нашим соотечественникам, которые не скрывали своих слез, чувств, приходили к нам, подставляли свое плечо, протягивали свою руку", - сказал посол.

https://ria.ru/20240210/posol-1926533927.html

https://ria.ru/20240326/posolstvo-1935801283.html

россия

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россия, сша, московская область (подмосковье), анатолий антонов, в мире