https://ria.ru/20240329/figurant-1936695826.html

Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме

Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме - РИА Новости, 29.03.2024

Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:08

2024-03-29T17:08

2024-03-29T17:11

теракт в "крокус сити холле"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом попросил следователь по делу, ссылаясь на тайну следствия и безопасность участников процесса, их родных и близких. "Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживает в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-29T17:08 true PT0M08S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, общество