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Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:08 29.03.2024 (обновлено: 17:11 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/figurant-1936695826.html
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме - РИА Новости, 29.03.2024
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:08
2024-03-29T17:11
теракт в "крокус сити холле"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крокус
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом попросил следователь по делу, ссылаясь на тайну следствия и безопасность участников процесса, их родных и близких. "Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья. По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживает в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде
Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд, передает корреспондент РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус, Общество
Суд рассмотрит вопрос об аресте фигуранта дела о теракте в закрытом режиме

Суд Москвы рассмотрит вопрос ареста фигуранта дела о теракте в закрытом режиме

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримад Лутфуллои
Фигурант дела о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл Назримад Лутфуллои - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримад Лутфуллои
Об этом попросил следователь по делу, ссылаясь на тайну следствия и безопасность участников процесса, их родных и близких.
"Ходатайство удовлетворить", - огласила решение судья.
По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживает в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
08:00
Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрокусОбщество
 
 
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