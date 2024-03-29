https://ria.ru/20240329/evropa-1936572170.html

Европа переживает предвоенную эпоху, заявил премьер Польши

Европа переживает предвоенную эпоху, заявил премьер Польши - РИА Новости, 29.03.2024

Европа переживает предвоенную эпоху, заявил премьер Польши

Премьер Польши Дональд Туск считает, что Европа переживает предвоенную эпоху, с каждым днем это становится всё очевиднее. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:56

2024-03-29T10:56

2024-03-29T10:56

россия

польша

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нато

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евросоюз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск считает, что Европа переживает предвоенную эпоху, с каждым днем это становится всё очевиднее. "Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю. С каждым днём это всё очевиднее", - заявил Туск в интервью газете Pais, комментируя слова журналиста о якобы угрозе странам НАТО со стороны России и отвечая на вопрос о "неизбежности войны". При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, польша, дональд туск, нато, в мире, евросоюз