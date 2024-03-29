https://ria.ru/20240329/evakuatsiya-1936731845.html

В Краснодаре из ТЦ эвакуировали около 1500 человек из-за угрозы минирования

В Краснодаре из ТЦ эвакуировали около 1500 человек из-за угрозы минирования - РИА Новости, 29.03.2024

В Краснодаре из ТЦ эвакуировали около 1500 человек из-за угрозы минирования

Порядка 1500 человек эвакуировали из торгового центра "Новый горизонт" в Краснодаре после получения анонимной угрозы о "минировании" здания, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:09

2024-03-29T19:09

2024-03-29T19:09

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Порядка 1500 человек эвакуировали из торгового центра "Новый горизонт" в Краснодаре после получения анонимной угрозы о "минировании" здания, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы. "По факту эвакуации ТЦ "Новый горизонт" проводится проверка. Ранее на номер "02" поступил звонок от неизвестного лица с сообщением о угрозе минирования. На данный момент из здания эвакуировано ориентировочно 1500 человек", - говорится в Telegram-канале МЦУ Краснодара. Отмечается, что информация передана в оперативные службы. По обновленной информации в ведомстве, проверка проведена, угрозы нет. "По результатам обследования торгового центра никаких подозрительных предметов либо предметов, представляющих угрозу и опасность для окружающих граждан, сотрудниками полиции обнаружено не было. Организация продолжает работать в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в УМВД Краснодара.

https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html

краснодар

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происшествия, краснодар