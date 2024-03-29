https://ria.ru/20240329/elektrooborudovanie-1936493641.html

Столичные производители электрооборудования закрывают запросы рынка

Столичные производители электрооборудования закрывают запросы рынка - РИА Новости, 29.03.2024

Столичные производители электрооборудования закрывают запросы рынка

В столице производители электрического оборудования каждый год укрепляют позиции на отечественном рынке, они модернизируют площадки, наращивают объемы выпуска,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:14

2024-03-29T07:14

2024-03-29T07:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В столице производители электрического оборудования каждый год укрепляют позиции на отечественном рынке, они модернизируют площадки, наращивают объемы выпуска, список заказчиков, а также создают инновационные решения для многих отраслей, заявил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В 2023-м производители электрооборудования нарастили производство более чем вдвое. Сегодня в этой отрасли действует свыше 130 предприятий, которые обеспечивают рабочими местами более 17 тысяч человек. Созданный в городе комфортный инвестиционный климат, а также свыше 20 системных инструментов поддержки позволяют предприятиям закрывать запросы рынка в качественных товарах народного потребления и сложном оборудовании, используемом в разных отраслях промышленности", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что динамично развивается московская компания "Электроконтакт". Она с 1997 года занимается выпуском электрических удлинителей, а также промышленных соединителей для машиностроения, строительства, ЖКХ, газодобывающих и прочих отраслей.По итогам прошлого года компания увеличила объемы производства на 82,2% в сравнении с показателями 2022 года. Такой рост стал возможен после ввода в эксплуатацию нового оборудования, в том числе собственного производства. На предприятии изготовили трубогибочные станки, камеру для покраски кронштейнов и катушек, а также печи, где происходит последний этап окрашивания изделий.Кроме того, в другой московской компании "АТБ Электроника" было разработано устройство автоматизации агрегатов для вентиляции зданий любого назначения. Оно было разработано с использованием передовых технологий, чтобы обеспечить эффективное функционирование климатической системы. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 50 тыс. таких изделий каждый год.В свою очередь, глава компании Роман Дементьев заявил, что предприятие заключило контракт с одним из ведущих российских производителей промышленного климатического оборудования на поставку более одной тысячи параметрических котроллеров.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности мегаполиса для отечественных промышленников и развитие производства. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что городские власти с 2014 года заключили с инвесторами семь концессий в различных направлениях и одно ГЧП-соглашение в сфере экологии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, сергей собянин, экономика