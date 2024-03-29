https://ria.ru/20240329/ekzamen-1936511518.html
Правительство расширило список оснований для приостановки выдачи прав
Правительство расширило список оснований для приостановки выдачи прав - РИА Новости, 29.03.2024
Правительство расширило список оснований для приостановки выдачи прав
Власти РФ расширили перечень оснований, по которым с 1 апреля будет приостанавливаться экзамен на знание ПДД и выдача водительских удостоверений кандидатам; в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T02:19
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Власти РФ расширили перечень оснований, по которым с 1 апреля будет приостанавливаться экзамен на знание ПДД и выдача водительских удостоверений кандидатам; в частности, если у заявителя просрочен паспорт или есть повестка в военкомат, следует из постановления правительства России. "Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя", - говорится в постановлении. Уточняется, что процедура будет приостановлена до момента, пока кандидат не предоставит действительный документ. Также с 1 апреля будет приостановлена выдача водительских прав или экзамен на знание ПДД, если истек срок медицинского заключения, если кандидат не пришел на экзамен, причем при его личном обращении в ГИБДД. Выдача прав будет приостановлена, если кандидат заявит в инспекцию, что не может прийти в назначенный день. Кроме того, в постановлении указывается, что экзамен на знание ПДД и выдача водительских прав могут быть приостановлены, если в отношении кандидата приняты временные меры для обеспечения его явки в военкомат по повестке. Изменения были внесены в постановление правительства РФ в декабре 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.
https://ria.ru/20231222/prava-1917511536.html
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
Правительство расширило список оснований для приостановки выдачи прав
Правительство с 1 апреля расширило список оснований для приостановки выдачи прав
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Власти РФ расширили перечень оснований, по которым с 1 апреля будет приостанавливаться экзамен на знание ПДД и выдача водительских удостоверений кандидатам; в частности, если у заявителя просрочен паспорт или есть повестка в военкомат, следует из постановления правительства России.
"Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя", - говорится в постановлении.
Уточняется, что процедура будет приостановлена до момента, пока кандидат не предоставит действительный документ.
Также с 1 апреля будет приостановлена выдача водительских прав или экзамен на знание ПДД, если истек срок медицинского заключения, если кандидат не пришел на экзамен, причем при его личном обращении в ГИБДД
.
Выдача прав будет приостановлена, если кандидат заявит в инспекцию, что не может прийти в назначенный день.
Кроме того, в постановлении указывается, что экзамен на знание ПДД и выдача водительских прав могут быть приостановлены, если в отношении кандидата приняты временные меры для обеспечения его явки в военкомат по повестке.
Изменения были внесены в постановление правительства РФ в декабре 2023 года и вступают в силу с 1 апреля.