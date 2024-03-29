https://ria.ru/20240329/dtp-1936677994.html

В Калуге в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Калуге в ДТП с автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 29.03.2024

В Калуге в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Автомобиль "Урал" и автобус столкнулись в Калуге в пятницу, пострадали пять человек, сообщает УМВД по Калужской области. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:00

2024-03-29T16:00

2024-03-29T17:26

происшествия

калуга

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Автомобиль "Урал" и автобус столкнулись в Калуге в пятницу, пострадали пять человек, сообщает УМВД по Калужской области. ДТП произошло около 12.30 мск на улице Московская: "По предварительной информации, водитель "Урала" допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", в котором на момент столкновения находились 12 человек". "По предварительной информации пострадали пять человек", - говорится в сообщении. Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко в своем Telegram-канале сообщил, что скорая помощь приехала через четыре минуты после вызова, работали сразу четыре бригады медиков. "Пострадали пять человек, все доставлены в областную больницу. Детей среди пострадавших нет", - написал Пахоменко.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html

калуга

калужская область

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происшествия, калуга, калужская область