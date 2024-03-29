Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций
Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трёх теплоэлектростанций на Украине
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении трех своих теплоэлектростанций.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.
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"Атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении ДТЭК.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.