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Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 29.03.2024 (обновлено: 10:15 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/dtek-1936539826.html
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций - РИА Новости, 29.03.2024
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении трех своих теплоэлектростанций. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:42
2024-03-29T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
россия
хмельницкий (город)
герман галущенко
дтэк
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении трех своих теплоэлектростанций. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины. "Атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении ДТЭК. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Герман Галущенко, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций

Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трёх теплоэлектростанций на Украине

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале о повреждении трех своих теплоэлектростанций.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны. По его словам, под ударом оказались объекты генерации. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины.
«
"Атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", - говорится в сообщении ДТЭК.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Днепропетровские власти заявили о повреждении энергообъектов после взрывов
09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаРоссияХмельницкий (город)Герман ГалущенкоДТЭКУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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