Молдавия выразила сожаление из-за высылки сотрудника посольства Россией

КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Молдавский МИД выразил сожаление в связи с объявлением Россией сотрудника посольства Молдавии в РФ persona non grata, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. В пятницу Москва в ответ на объявление сотрудника российского посольства в Молдавии persona non grata со стороны Кишинева заявила о решении выслать сотрудника посольства Молдавии в России, в связи с чем 29 марта в МИД РФ был вызван молдавский посол Лилиан Дарий. "МИД выражает сожаление по поводу данного решения и повторно подчеркивает, что власти Республики Молдова предпринимают все необходимые меры для предотвращения попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Министерство иностранных дел подтвердило, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в министерство иностранных дел РФ. "В этом контексте молдавскому дипломату было сообщено о том, что сотрудник посольства Республики Молдова в Москве объявлен persona non grata на территории России и должен вернуться в нашу страну", - пояснили в ведомстве.

