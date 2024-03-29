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Молдавия выразила сожаление из-за высылки сотрудника посольства Россией - РИА Новости, 29.03.2024
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18:05 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/diplomatiya-1936716259.html
Молдавия выразила сожаление из-за высылки сотрудника посольства Россией
Молдавия выразила сожаление из-за высылки сотрудника посольства Россией - РИА Новости, 29.03.2024
Молдавия выразила сожаление из-за высылки сотрудника посольства Россией
Молдавский МИД выразил сожаление в связи с объявлением Россией сотрудника посольства Молдавии в РФ persona non grata, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:05
2024-03-29T18:05
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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Молдавский МИД выразил сожаление в связи с объявлением Россией сотрудника посольства Молдавии в РФ persona non grata, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства. В пятницу Москва в ответ на объявление сотрудника российского посольства в Молдавии persona non grata со стороны Кишинева заявила о решении выслать сотрудника посольства Молдавии в России, в связи с чем 29 марта в МИД РФ был вызван молдавский посол Лилиан Дарий. "МИД выражает сожаление по поводу данного решения и повторно подчеркивает, что власти Республики Молдова предпринимают все необходимые меры для предотвращения попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Министерство иностранных дел подтвердило, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в министерство иностранных дел РФ. "В этом контексте молдавскому дипломату было сообщено о том, что сотрудник посольства Республики Молдова в Москве объявлен persona non grata на территории России и должен вернуться в нашу страну", - пояснили в ведомстве.
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в мире, россия, молдавия, москва
В мире, Россия, Молдавия, Москва
Молдавия выразила сожаление из-за высылки сотрудника посольства Россией

МИД Молдавии выразил сожаление из-за высылки сотрудника посольства Россией

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Молдавский МИД выразил сожаление в связи с объявлением Россией сотрудника посольства Молдавии в РФ persona non grata, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
В пятницу Москва в ответ на объявление сотрудника российского посольства в Молдавии persona non grata со стороны Кишинева заявила о решении выслать сотрудника посольства Молдавии в России, в связи с чем 29 марта в МИД РФ был вызван молдавский посол Лилиан Дарий.
"МИД выражает сожаление по поводу данного решения и повторно подчеркивает, что власти Республики Молдова предпринимают все необходимые меры для предотвращения попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Министерство иностранных дел подтвердило, что посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в министерство иностранных дел РФ.
"В этом контексте молдавскому дипломату было сообщено о том, что сотрудник посольства Республики Молдова в Москве объявлен persona non grata на территории России и должен вернуться в нашу страну", - пояснили в ведомстве.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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