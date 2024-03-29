Лавров рассказал об условиях возобновления диалога по стратстабильности
Лавров: Россия объяснила США, когда возобновится диалог по стратстабильности
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объяснила США, что будет готова возобновить диалог по стратегической стабильности, только если будет обеспечено равноправие и поиск баланса интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям".
"Осенью 2023 года Соединенные Штаты посылали нам эти сигналы, как всегда, не удержавшись от слива этой информации в СМИ. Это был неофициальный документ, на который мы ответили в феврале. Объяснили, что невозможно разговаривать о стратегической стабильности в ситуации, когда мы объявлены стратегическим противником, которому нужно нанести "стратегическое поражение". Тот же самый министр обороны США Ллойд Остин не раз называл нас врагом", - сказал Лавров.
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"Россия подробно объяснила, в каких обстоятельствах мы будем готовы возобновить диалог о стратегической стабильности: когда будут обеспечены взаимное уважение, равноправие и движение в направлении поиска баланса интересов. Американцы считают по-другому", - пояснил министр.
Он заявил, что смешно говорить о том, чтобы вести переговоры по таким чувствительным темам, когда "нам объявлена война, они помогают украинцам наводить современные виды дальнобойного оружия на наши гражданские и инфраструктурные объекты и при этом заявляют, мол, пускай они стреляют друг в друга, а мы сядем поговорить".
"Это смешно. Это не делает чести тем людям, которые в администрации в Вашингтоне занимаются внешней политикой", - заключил Лавров.