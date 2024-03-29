https://ria.ru/20240329/derevya-1937562486.html

Свыше 350 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве весной и осенью

Свыше 350 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве весной и осенью - РИА Новости, 03.04.2024

Свыше 350 тысяч деревьев и кустарников высадят в Москве весной и осенью

Свыше 350 тысяч деревьев и кустарников высадят на улицах, в парках и во дворах Москвы весной и осенью этого года, соответствующее постановление подписал мэр... РИА Новости, 03.04.2024

2024-03-29T16:20

2024-03-29T16:20

2024-04-03T13:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937564912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85b1044074799e83ed59d76b6a5a27a5.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Свыше 350 тысяч деревьев и кустарников высадят на улицах, в парках и во дворах Москвы весной и осенью этого года, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "Правительство Москвы утвердило планы озеленения города на 2024 год. Весной и осенью на улицах, в парках и во дворах планируется высадить свыше 350 тысяч деревьев и кустарников. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Там отмечается, что часть деревьев и кустарников высадят в рамках программы озеленения вылетных магистралей и крупных улиц. Кроме того, Москва примет участие во всероссийской эколого-патриотической акции "Сад памяти", которая началась 18 марта. Ее цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. "Предпочтение отдается породам, которые хорошо адаптируются в городских условиях, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Для высадки в мегаполисе больше всего подходят липы разных сортов. Декоративные яблони и клены тоже хорошо приживаются в столице и украшают тенистые аллеи. Есть на улицах Москвы и каштаны, вязы, березы, дубы. Для территорий, где обычно нет сильного ветра, часто выбирают ели, сосны, пихты и лиственницы", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что деревья, высаживаемые в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где проходят подготовку к пересадке. Такая технология формирует и укрепляет корневую систему, что позволяет растению быстрее и легче адаптироваться к новым условиям. Растения высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. При высадке и транспортировке деревьев с большим комом земли повреждения корневой системы практически сводятся к нулю. "Правильный уход уменьшает для растений стресс от пересадки, а затем способствует росту и защите от болезней и вредителей. Этим занимается подрядная организация, которая высаживает деревья. Если растение не приживется, подрядная организация заменит его в рамках трехлетних гарантийных обязательств. В 2011–2023 годах в Москве было высажено свыше 12,8 миллиона деревьев и кустарников", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240214/moskva-1927368456.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин