https://ria.ru/20240329/citroen-1936509438.html

Автоэксперт раскрыл, сумеет ли вернувшийся Citroen обойти "китайцев"

Автоэксперт раскрыл, сумеет ли вернувшийся Citroen обойти "китайцев" - РИА Новости, 29.03.2024

Автоэксперт раскрыл, сумеет ли вернувшийся Citroen обойти "китайцев"

Вернувшийся в Россию французский бренд Citroen с восточными корнями вряд ли сумеет обойти многочисленных китайских конкурентов и возрожденный “Москвич”,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T02:17

2024-03-29T02:17

2024-03-29T17:38

экономика

авто

россия

егор васильев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вернувшийся в Россию французский бренд Citroen с восточными корнями вряд ли сумеет обойти многочисленных китайских конкурентов и возрожденный “Москвич”, поскольку займет другую ценовую нишу, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.По его словам, при всей своей технологической продвинутости французы не выглядят интереснее, чем чисто китайские конкуренты. Главный камень преткновения - цена: анонсированный Citroen C5 Aircross будет стоить дороже 4 миллионов рублей, тогда как, например, BAIC X75 стартует от 3 миллионов рублей. А новый кроссовер “Москвич” можно купить за 1,6 миллиона рублей в базовой комплектации.С учетом того, что продажи легковых авто в текущем году по пессимистичному прогнозу не превысят прошлогоднего уровня, данный объем легко перекроют уже присутствующие на рынке китайцы. При необходимости они могут обеспечить такой уровень цен, при котором любой вернувшийся конкурент покажется слишком дорогим, делает вывод Васильев.

https://ria.ru/20240326/volga-1935981749.html

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экономика, авто, россия, егор васильев