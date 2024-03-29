https://ria.ru/20240329/buddisty-1936576001.html
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения - РИА Новости, 29.03.2024
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения
В Центральном духовном управлении буддистов (ЦДУБ) ежедневно молятся в храмах о пострадавших в теракте в "Крокусе", а о погибших молятся в течение 49 дней, пока РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:11
2024-03-29T11:11
2024-03-29T11:11
религия
крокус
религия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Центральном духовном управлении буддистов (ЦДУБ) ежедневно молятся в храмах о пострадавших в теракте в "Крокусе", а о погибших молятся в течение 49 дней, пока они, согласно буддийскому вероучению, не переродятся, рассказал РИА Новости глава ЦДУБ геше Йонтен (Сергей Киришов)."Каждый день мы молимся о пострадавших на своих ежедневных молебнах. О погибших мы будем молиться в течении 49 дней. По буддийскому учению, сознание после смерти тела в течении 49 дней находится в состоянии "бардо" - так называется состояние между рождениями. После 49 дней сознание точно обретает новое рождение", - сказал лама Киришов.Он отметил, что среди пострадавших и погибших – представители разных религий, "но мы считаем, что любая молитва любой религии принесет только пользу". "Поэтому буддисты молятся за всех по своим традициям, и я знаю, что наши братья из других конфессий делают точно так же", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240327/buddiyskiy-1936232303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, религия
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения
Геше Йонтен: буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Центральном духовном управлении буддистов (ЦДУБ) ежедневно молятся в храмах о пострадавших в теракте в "Крокусе", а о погибших молятся в течение 49 дней, пока они, согласно буддийскому вероучению, не переродятся, рассказал РИА Новости глава ЦДУБ геше Йонтен (Сергей Киришов).
"Каждый день мы молимся о пострадавших на своих ежедневных молебнах. О погибших мы будем молиться в течении 49 дней. По буддийскому учению, сознание после смерти тела в течении 49 дней находится в состоянии "бардо" - так называется состояние между рождениями. После 49 дней сознание точно обретает новое рождение", - сказал лама Киришов.
Он отметил, что среди пострадавших и погибших – представители разных религий, "но мы считаем, что любая молитва любой религии принесет только пользу". "Поэтому буддисты молятся за всех по своим традициям, и я знаю, что наши братья из других конфессий делают точно так же", - заключил собеседник агентства.