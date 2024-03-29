Рейтинг@Mail.ru
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:11 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/buddisty-1936576001.html
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения - РИА Новости, 29.03.2024
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения
В Центральном духовном управлении буддистов (ЦДУБ) ежедневно молятся в храмах о пострадавших в теракте в "Крокусе", а о погибших молятся в течение 49 дней, пока РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:11
2024-03-29T11:11
религия
крокус
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_390:0:3010:1474_1920x0_80_0_0_5f7614acfa1c8aad8d215591dcfd6d97.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Центральном духовном управлении буддистов (ЦДУБ) ежедневно молятся в храмах о пострадавших в теракте в "Крокусе", а о погибших молятся в течение 49 дней, пока они, согласно буддийскому вероучению, не переродятся, рассказал РИА Новости глава ЦДУБ геше Йонтен (Сергей Киришов)."Каждый день мы молимся о пострадавших на своих ежедневных молебнах. О погибших мы будем молиться в течении 49 дней. По буддийскому учению, сознание после смерти тела в течении 49 дней находится в состоянии "бардо" - так называется состояние между рождениями. После 49 дней сознание точно обретает новое рождение", - сказал лама Киришов.Он отметил, что среди пострадавших и погибших – представители разных религий, "но мы считаем, что любая молитва любой религии принесет только пользу". "Поэтому буддисты молятся за всех по своим традициям, и я знаю, что наши братья из других конфессий делают точно так же", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240327/buddiyskiy-1936232303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188857_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f35c0ce9776a8ef9156d4b86ae36d7ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крокус, религия
Религия, Крокус, Религия
Буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения

Геше Йонтен: буддисты будут молиться о погибших в "Крокусе" до их перерождения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В Центральном духовном управлении буддистов (ЦДУБ) ежедневно молятся в храмах о пострадавших в теракте в "Крокусе", а о погибших молятся в течение 49 дней, пока они, согласно буддийскому вероучению, не переродятся, рассказал РИА Новости глава ЦДУБ геше Йонтен (Сергей Киришов).
"Каждый день мы молимся о пострадавших на своих ежедневных молебнах. О погибших мы будем молиться в течении 49 дней. По буддийскому учению, сознание после смерти тела в течении 49 дней находится в состоянии "бардо" - так называется состояние между рождениями. После 49 дней сознание точно обретает новое рождение", - сказал лама Киришов.
Он отметил, что среди пострадавших и погибших – представители разных религий, "но мы считаем, что любая молитва любой религии принесет только пользу". "Поэтому буддисты молятся за всех по своим традициям, и я знаю, что наши братья из других конфессий делают точно так же", - заключил собеседник агентства.
Председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Смертная казнь ведет к накоплению негативной кармы, заявил буддийский лама
27 марта, 18:26
 
РелигияКрокусРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала