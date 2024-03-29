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"Загадка". Симоньян отреагировала на блокировку передач Соловьева в Армении - РИА Новости, 29.03.2024
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13:15 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/blokirovka-1936622689.html
"Загадка". Симоньян отреагировала на блокировку передач Соловьева в Армении
"Загадка". Симоньян отреагировала на блокировку передач Соловьева в Армении - РИА Новости, 29.03.2024
"Загадка". Симоньян отреагировала на блокировку передач Соловьева в Армении
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на блокировку в Армении трансляций передач... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:15
2024-03-29T13:15
армения
владимир соловьев (телеведущий)
маргарита симоньян
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на блокировку в Армении трансляций передач российского журналиста Владимира Соловьева. Ранее в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке на территории страны трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждает, что решение принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако не приводит никаких конкретных примеров. "Обидчивый эфенди запретил транслировать в Армении "Вечер с Владимиром Соловьевым". А как дышал, как дышал! Шел к власти под лозунгами "больше свободы слова". Свободы слова стало меньше. И с Карабахом неудобно получилось. Почему все свободолюбцы, придя к власти оказываются диктаторами и обиженками? Загадка", - написала Симоньян.
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армения, владимир соловьев (телеведущий), маргарита симоньян, в мире
Армения, Владимир Соловьев (телеведущий), Маргарита Симоньян, В мире
"Загадка". Симоньян отреагировала на блокировку передач Соловьева в Армении

Симоньян отреагировала на блокировку трансляций передач Соловьева в Армении

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала в Telegram-канале на блокировку в Армении трансляций передач российского журналиста Владимира Соловьева.
Ранее в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке на территории страны трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждает, что решение принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако не приводит никаких конкретных примеров.
"Обидчивый эфенди запретил транслировать в Армении "Вечер с Владимиром Соловьевым". А как дышал, как дышал! Шел к власти под лозунгами "больше свободы слова". Свободы слова стало меньше. И с Карабахом неудобно получилось. Почему все свободолюбцы, придя к власти оказываются диктаторами и обиженками? Загадка", - написала Симоньян.
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