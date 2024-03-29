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Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена - РИА Новости, 29.03.2024
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал алфавит - от буквы A до буквы G - с подборкой из неудач президента США Джо Байдена, в том числе включив в список РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:34
2024-03-29T16:34
2024-03-29T16:34
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ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал алфавит - от буквы A до буквы G - с подборкой из неудач президента США Джо Байдена, в том числе включив в список вывод войск Штатов из Афганистана, пограничный кризис и рост преступности. Под буквой А конгрессмен обозначил Афганистан, а именно вывод войск США из этой страны. Маст напоминает: тогда "погибли 13 американских военных, а тысячи наших афганских союзников были брошены". Буква B досталась пограничному кризису (border crisis). Тут Маст упомянул и гибель американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, который, как утверждала конгрессвуман Марджори Тейлор-Грин, попал в США благодаря миграционной политике действующего президента. Под буквой C идет преступность (crime), затем долги американцев (debt), энергетический кризис (energy crisis) и международные отношения (foreign affairs). В последнем случае Маст указывает, что из-за политики действующего хозяина Белого дома авторитет США резко упал. Последнюю букву из своей подборки, G, конгрессмен обозначил как "Go", добавив, что "Джо должен уйти" (Joe must go).
https://ria.ru/20240227/bayden-1929819347.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден
В мире, США, Афганистан, Джо Байден
Конгрессмен представил алфавит из неудач Байдена
Конгрессмен Маст составил алфавит от буквы A до G из неудач Байдена
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости.
Американский конгрессмен Брайн Маст опубликовал алфавит
- от буквы A до буквы G - с подборкой из неудач президента США Джо Байдена, в том числе включив в список вывод войск Штатов из Афганистана, пограничный кризис и рост преступности.
Под буквой А конгрессмен обозначил Афганистан, а именно вывод войск США из этой страны. Маст напоминает: тогда "погибли 13 американских военных, а тысячи наших афганских союзников были брошены".
Буква B досталась пограничному кризису (border crisis). Тут Маст упомянул и гибель американки Лейкен Райли, которая была убита в феврале незаконным мигрантом, который, как утверждала конгрессвуман Марджори Тейлор-Грин, попал в США благодаря миграционной политике действующего президента.
Под буквой C идет преступность (crime), затем долги американцев (debt), энергетический кризис (energy crisis) и международные отношения (foreign affairs). В последнем случае Маст указывает, что из-за политики действующего хозяина Белого дома авторитет США резко упал.
Последнюю букву из своей подборки, G, конгрессмен обозначил как "Go", добавив, что "Джо должен уйти" (Joe must go).