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Белоусов поручил завершить разработку паспорта нацпроекта по транспорту - РИА Новости, 29.03.2024
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12:04 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/belousov-1936596099.html
Белоусов поручил завершить разработку паспорта нацпроекта по транспорту
Белоусов поручил завершить разработку паспорта нацпроекта по транспорту - РИА Новости, 29.03.2024
Белоусов поручил завершить разработку паспорта нацпроекта по транспорту
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в апреле 2024 года завершить разработку паспорта нового национального проекта по развитию транспортной... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:04
2024-03-29T12:04
экономика
технологии
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в апреле 2024 года завершить разработку паспорта нового национального проекта по развитию транспортной инфраструктуры. В пятницу он выступил на итоговой коллеги Минтранса России. Белоусов напомнил, что для решения поставленных задач в сфере транспорта в настоящее время разрабатывается новый национальный проект по развитию транспортной инфраструктуры, которые впервые в новейшей истории должен будет обеспечить увязку развития всех видов транспорта в единую систему. "Базироваться национальный проект будет на генеральной схеме развития опорной сети и транспортно-экономическом балансе. Разработку паспорта национального проекта необходимо завершить уже в апреле текущего года. Прошу министерство транспорта России совместно с заинтересованными федеральными ведомствами и организациями максимально ответственно подойти к выполнению этой работы", - сказал Белоусов. О том, что правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт", сообщали в январе 2024 года в секретариате Белоусова. Формирование нацпроекта обсуждалось на установочном совещании под председательством первого зампредседателя правительства. В настоящее время в сфере транспорта реализуются два крупных нацпроекта: "Безопасные качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Текущий год является завершающим для достижения целей каждого из них. Нацпроект "Транспорт" станет преемником этих двух действующих нацпроектов. Белоусов сообщал тогда, что разработку нового нацпроекта планируется осуществить в ближайшие четыре-пять месяцев. Главной целью нацпроекта "Транспорт" является обеспечение связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов, направленных на достижение двух результатов: обеспечение роста провозных мощностей и пропускной способности транспортной инфраструктуры Единой опорной транспортной сети, а также рост мощностей транспортной инфраструктуры для пассажирского сообщения и связанности территорий более чем в два раза.
https://ria.ru/20240117/natsproekty-1921794717.html
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экономика, технологии, россия, андрей белоусов
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поручил завершить разработку паспорта нацпроекта по транспорту

Белоусов поручил в апреле завершить разработку паспорта нацпроекта по транспорту

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил в апреле 2024 года завершить разработку паспорта нового национального проекта по развитию транспортной инфраструктуры.
В пятницу он выступил на итоговой коллеги Минтранса России. Белоусов напомнил, что для решения поставленных задач в сфере транспорта в настоящее время разрабатывается новый национальный проект по развитию транспортной инфраструктуры, которые впервые в новейшей истории должен будет обеспечить увязку развития всех видов транспорта в единую систему.
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"Базироваться национальный проект будет на генеральной схеме развития опорной сети и транспортно-экономическом балансе. Разработку паспорта национального проекта необходимо завершить уже в апреле текущего года. Прошу министерство транспорта России совместно с заинтересованными федеральными ведомствами и организациями максимально ответственно подойти к выполнению этой работы", - сказал Белоусов.
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О том, что правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт", сообщали в январе 2024 года в секретариате Белоусова. Формирование нацпроекта обсуждалось на установочном совещании под председательством первого зампредседателя правительства. В настоящее время в сфере транспорта реализуются два крупных нацпроекта: "Безопасные качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Текущий год является завершающим для достижения целей каждого из них. Нацпроект "Транспорт" станет преемником этих двух действующих нацпроектов.
Белоусов сообщал тогда, что разработку нового нацпроекта планируется осуществить в ближайшие четыре-пять месяцев. Главной целью нацпроекта "Транспорт" является обеспечение связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов, направленных на достижение двух результатов: обеспечение роста провозных мощностей и пропускной способности транспортной инфраструктуры Единой опорной транспортной сети, а также рост мощностей транспортной инфраструктуры для пассажирского сообщения и связанности территорий более чем в два раза.
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