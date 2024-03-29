https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа

Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа - РИА Новости, 29.03.2024

Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа

Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в будущей сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:04

2024-03-29T10:04

2024-03-29T10:04

в мире

израиль

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в будущей сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом пишет Bloomberg. "Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Должен быть план действий после Газы, и должна быть сделка для создания двух государств", — сказал он. При этом американский лидер подчеркнул, что необходимо выработать план действий после завершения палестино-израильского конфликта, который учитывает интересы обеих сторон конфликта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240329/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

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в мире, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году