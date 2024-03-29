Рейтинг@Mail.ru
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа - РИА Новости, 29.03.2024
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа
Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в будущей сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:04
2024-03-29T10:04
в мире
израиль
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934679171_0:116:2981:1793_1920x0_80_0_0_ab2ec6cf25a81afd6e9fe6984709030f.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в будущей сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом пишет Bloomberg. "Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Должен быть план действий после Газы, и должна быть сделка для создания двух государств", — сказал он. При этом американский лидер подчеркнул, что необходимо выработать план действий после завершения палестино-израильского конфликта, который учитывает интересы обеих сторон конфликта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240329/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934679171_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_0be157a68725331648f3e9460afe4426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден раскрыл, как может закончиться конфликт в секторе Газа

Байден заявил, что некоторые страны Персидского залива готовы признать Израиль

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Несколько стран Персидского залива готовы признать Израиль в будущей сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом пишет Bloomberg.

"Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Должен быть план действий после Газы, и должна быть сделка для создания двух государств", — сказал он.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
При этом американский лидер подчеркнул, что необходимо выработать план действий после завершения палестино-израильского конфликта, который учитывает интересы обеих сторон конфликта.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
"На Западе умоляют о пощаде". Россия не увидела мирных перспектив
16 февраля, 08:00
 
В миреИзраильДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала