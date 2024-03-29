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Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя - РИА Новости, 29.03.2024
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12:12 29.03.2024 (обновлено: 14:02 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/bank-1936636548.html
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя - РИА Новости, 29.03.2024
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя
Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:12
2024-03-29T14:02
экономика
технологии
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. "У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
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экономика, технологии, россия, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Россия, Райффайзенбанк
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя

Сбой с переводами наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости.
"У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России
9 марта, 21:46
 
ЭкономикаТехнологииРоссияРайффайзенбанк
 
 
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