https://ria.ru/20240329/bank-1936636548.html

Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя

Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя - РИА Новости, 29.03.2024

Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя

Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:12

2024-03-29T12:12

2024-03-29T14:02

экономика

технологии

россия

райффайзенбанк

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. "У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.

https://ria.ru/20240309/raiffeisen_bank-1932074187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, райффайзенбанк