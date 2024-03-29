https://ria.ru/20240329/bank-1936636548.html
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя - РИА Новости, 29.03.2024
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя
Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:12
2024-03-29T12:12
2024-03-29T14:02
экономика
технологии
россия
райффайзенбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:262:3072:1989_1920x0_80_0_0_b3a146e6b906692f8b37af7dd109ccbf.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости. "У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
https://ria.ru/20240309/raiffeisen_bank-1932074187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578101039_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0395b58db76758aaa417446f8b6f0f6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Россия, Райффайзенбанк
Переводы средств в Райффайзенбанк недоступны из-за сбоя
Сбой с переводами наблюдается в мобильном приложении Райффайзенбанка
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Переводы средств в мобильном приложении Райффайзенбанка по номеру телефона и между счетами временно недоступны из-за технического сбоя, убедился корреспондент РИА Новости.
"У нас сбой, и перевод по номеру телефона и переводы между счетами сейчас не работают. Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить", - говорится в сообщении при попытке войти в мобильное приложение.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.