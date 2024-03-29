https://ria.ru/20240329/avdeevka-1936592822.html

Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен

Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен - РИА Новости, 29.03.2024

Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ признал, что в плен при отступлении из Авдеевки попали 25 бойцов ВСУ,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:00

2024-03-29T12:00

2024-03-29T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

александр сырский

вооруженные силы украины

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украина

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ признал, что в плен при отступлении из Авдеевки попали 25 бойцов ВСУ, занизив при этом данные, озвученные Минобороны РФ и СМИ. В Минобороны РФ в феврале сообщили, что во время освобождения Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Американская газета New York Times 21 февраля со ссылкой на двух украинских военных сообщила, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1 тысячи солдат ВСУ. Украинский военнопленный Виталий Цалко рассказал РИА Новости, что ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях. "В ходе этих боев (в районе Авдеевки – ред.) 25 украинских военнослужащих попали в российский плен", - сказал Сырский, комментируя появлявшуюся в СМИ информацию о тысячах украинских военных, взятых в плен при отступлении ВСУ из Авдеевки. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика