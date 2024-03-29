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Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 29.03.2024 (обновлено: 12:42 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/avdeevka-1936592822.html
Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен
Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен - РИА Новости, 29.03.2024
Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ признал, что в плен при отступлении из Авдеевки попали 25 бойцов ВСУ,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:00
2024-03-29T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ признал, что в плен при отступлении из Авдеевки попали 25 бойцов ВСУ, занизив при этом данные, озвученные Минобороны РФ и СМИ. В Минобороны РФ в феврале сообщили, что во время освобождения Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Американская газета New York Times 21 февраля со ссылкой на двух украинских военных сообщила, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1 тысячи солдат ВСУ. Украинский военнопленный Виталий Цалко рассказал РИА Новости, что ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях. "В ходе этих боев (в районе Авдеевки – ред.) 25 украинских военнослужащих попали в российский плен", - сказал Сырский, комментируя появлявшуюся в СМИ информацию о тысячах украинских военных, взятых в плен при отступлении ВСУ из Авдеевки. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
россия
украина
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в мире, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
Главком ВСУ признал, что его военные, отступая из Авдеевки, попали в плен

Сырский: при отступлении из Авдеевки попали в плен 25 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский в интервью агентству Укринформ признал, что в плен при отступлении из Авдеевки попали 25 бойцов ВСУ, занизив при этом данные, озвученные Минобороны РФ и СМИ.
В Минобороны РФ в феврале сообщили, что во время освобождения Авдеевки сдались множество групп, состоящих из нескольких десятков военнослужащих ВСУ. Американская газета New York Times 21 февраля со ссылкой на двух украинских военных сообщила, что при отступлении из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1 тысячи солдат ВСУ. Украинский военнопленный Виталий Цалко рассказал РИА Новости, что ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
"В ходе этих боев (в районе Авдеевки – ред.) 25 украинских военнослужащих попали в российский плен", - сказал Сырский, комментируя появлявшуюся в СМИ информацию о тысячах украинских военных, взятых в плен при отступлении ВСУ из Авдеевки.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки
17 февраля, 23:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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