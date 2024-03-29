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Прихожанин Армянского храма спасал людей в "Крокусе", но сам погиб - РИА Новости, 29.03.2024
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Религия
 
19:08 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/armyanskiy-1936731421.html
Прихожанин Армянского храма спасал людей в "Крокусе", но сам погиб
Прихожанин Армянского храма спасал людей в "Крокусе", но сам погиб - РИА Новости, 29.03.2024
Прихожанин Армянского храма спасал людей в "Крокусе", но сам погиб
Прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян "по зову сердца" приехал в горящий "Крокус", откликнувшись на просьбу друга, отдал свою куртку человеку на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:08
2024-03-29T19:08
религия
москва
крокус
армянская апостольская церковь
религия
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян "по зову сердца" приехал в горящий "Крокус", откликнувшись на просьбу друга, отдал свою куртку человеку на улице и зайдя в здание, стал помогать людям эвакуироваться, рассказал РИА Новости сотрудник Ново-Нахичеванской и Российской епархия Армянской апостольской церкви Ованес Минасян."Когда произошел теракт, ему позвонил друг, сказал, что там находится его (друга) мама, попросил помощи. Мама друга, к сожалению, умерла, ее похоронили вчера. Когда Карен приехал в "Крокус", начал помогать уже всем, по ситуации: куртку отдал человеку, который мерз на улице - и бросился в само здание, помогал людям выходить из помещений. Он там долго находился, наглотался дыма, там уже пожар начался. А когда вышел, без куртки, простудился", - сказал Ованес Минасян.По его словам, когда Карен приехал домой, ему стало хуже, а на второй день жена позвонила в "скорую". "Он умер в больнице. Врачи сказали, из-за того, что надышался дымом на пожаре и от недомогания на фоне простуды. Ему было 35 лет, он был такой добряк, чуть полненький по фигуре, любил пошутить, душа компании, очень скромный", - вспоминает Ованес.Он рассказал, что Карен был прихожанином Армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте, а также членом армянского молодежного союза, который действовал при храме. "Женился он на прихожанке храма, девушка тоже входила молодежный союз. Счастливая пара, очень любили друг друга. Поженились недавно, даже не успели оставить детей", - добавил Ованес."То, что сделал Карен – это зов сердца. Людям нужно помогать. Он увидел, что происходит трагедия, много детей, женщин. Он как мужчина, естественно, посчитал своим долгом, что нужно помочь женщинам и детям спастись", - заключил собеседник агентства.По данным епархии, отпевание состоится в субботу 30 марта в 11 утра в Армянском храмовом комплексе, в маленькой церкви, по адресу Олимпийский проспект, 9.
https://ria.ru/20240329/krokus-1936728339.html
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https://ria.ru/20240329/terakt-1936720024.html
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москва, крокус, армянская апостольская церковь, религия
Религия, Москва, Крокус, Армянская апостольская церковь, Религия
Прихожанин Армянского храма спасал людей в "Крокусе", но сам погиб

Епархия: прихожанин Армянского храма в Москве спасал людей в "Крокусе" и погиб

© Фото : Karen Engibaryan/ВКонтактеКарен Енгибарян
Карен Енгибарян - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Karen Engibaryan/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян "по зову сердца" приехал в горящий "Крокус", откликнувшись на просьбу друга, отдал свою куртку человеку на улице и зайдя в здание, стал помогать людям эвакуироваться, рассказал РИА Новости сотрудник Ново-Нахичеванской и Российской епархия Армянской апостольской церкви Ованес Минасян.
"Когда произошел теракт, ему позвонил друг, сказал, что там находится его (друга) мама, попросил помощи. Мама друга, к сожалению, умерла, ее похоронили вчера. Когда Карен приехал в "Крокус", начал помогать уже всем, по ситуации: куртку отдал человеку, который мерз на улице - и бросился в само здание, помогал людям выходить из помещений. Он там долго находился, наглотался дыма, там уже пожар начался. А когда вышел, без куртки, простудился", - сказал Ованес Минасян.
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По его словам, когда Карен приехал домой, ему стало хуже, а на второй день жена позвонила в "скорую". "Он умер в больнице. Врачи сказали, из-за того, что надышался дымом на пожаре и от недомогания на фоне простуды. Ему было 35 лет, он был такой добряк, чуть полненький по фигуре, любил пошутить, душа компании, очень скромный", - вспоминает Ованес.
Он рассказал, что Карен был прихожанином Армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте, а также членом армянского молодежного союза, который действовал при храме. "Женился он на прихожанке храма, девушка тоже входила молодежный союз. Счастливая пара, очень любили друг друга. Поженились недавно, даже не успели оставить детей", - добавил Ованес.
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"То, что сделал Карен – это зов сердца. Людям нужно помогать. Он увидел, что происходит трагедия, много детей, женщин. Он как мужчина, естественно, посчитал своим долгом, что нужно помочь женщинам и детям спастись", - заключил собеседник агентства.
По данным епархии, отпевание состоится в субботу 30 марта в 11 утра в Армянском храмовом комплексе, в маленькой церкви, по адресу Олимпийский проспект, 9.
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