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ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России - РИА Новости, 29.03.2024
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15:47 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936673775.html
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России - РИА Новости, 29.03.2024
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России
Российский МИД, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении", указал на то, что в нем Ереван воспринимают как источник ресурсов. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:47
2024-03-29T15:47
россия
армения
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении", указал на то, что в нем Ереван воспринимают как источник ресурсов. Комментируя РИА Новости доклад ЕС, в МИД РФ заявили, что "невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы". "При этом считают нормальным, чтобы интересы и приоритеты страны определялись из Брюсселя", - добавили в МИД. Согласно докладу, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", - рассказали в министерстве. В МИД РФ предположили, что "может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта"". "Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", - подчеркнули в МИД РФ. "То же касается и переориентации поставок дешевых зерновых культур и продовольствия из России на есовскую агропродукцию... Предлагая в перспективе западные субсидии в продовольственной сфере, Евросоюз указывает на необходимость уже сейчас переходить на есовские стандарты и законодательство", - заключили в российском МИД.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
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россия, армения, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийский экономический союз
Россия, Армения, Евросоюз, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евразийский экономический союз
ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России

МИД России: Евросоюз считает нормальным определять интересы Армении в Брюсселе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении", указал на то, что в нем Ереван воспринимают как источник ресурсов.
Комментируя РИА Новости доклад ЕС, в МИД РФ заявили, что "невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы". "При этом считают нормальным, чтобы интересы и приоритеты страны определялись из Брюсселя", - добавили в МИД.
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Согласно докладу, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", - рассказали в министерстве.
В МИД РФ предположили, что "может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта"". "Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", - подчеркнули в МИД РФ.
"То же касается и переориентации поставок дешевых зерновых культур и продовольствия из России на есовскую агропродукцию... Предлагая в перспективе западные субсидии в продовольственной сфере, Евросоюз указывает на необходимость уже сейчас переходить на есовские стандарты и законодательство", - заключили в российском МИД.
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РоссияАрменияЕвросоюзВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евразийский экономический союз
 
 
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