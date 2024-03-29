https://ria.ru/20240329/armeniya-1936673775.html

ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России

ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России - РИА Новости, 29.03.2024

ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России

Российский МИД, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении", указал на то, что в нем Ереван воспринимают как источник ресурсов. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:47

2024-03-29T15:47

2024-03-29T15:47

россия

армения

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении", указал на то, что в нем Ереван воспринимают как источник ресурсов. Комментируя РИА Новости доклад ЕС, в МИД РФ заявили, что "невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы". "При этом считают нормальным, чтобы интересы и приоритеты страны определялись из Брюсселя", - добавили в МИД. Согласно докладу, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", - рассказали в министерстве. В МИД РФ предположили, что "может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта"". "Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", - подчеркнули в МИД РФ. "То же касается и переориентации поставок дешевых зерновых культур и продовольствия из России на есовскую агропродукцию... Предлагая в перспективе западные субсидии в продовольственной сфере, Евросоюз указывает на необходимость уже сейчас переходить на есовские стандарты и законодательство", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html

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армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийский экономический союз