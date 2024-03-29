ЕС воспринимает Армению как источник ресурсов, заявил МИД России
МИД России: Евросоюз считает нормальным определять интересы Армении в Брюсселе
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении", указал на то, что в нем Ереван воспринимают как источник ресурсов.
Комментируя РИА Новости доклад ЕС, в МИД РФ заявили, что "невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы". "При этом считают нормальным, чтобы интересы и приоритеты страны определялись из Брюсселя", - добавили в МИД.
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября 2023, 08:00
Согласно докладу, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром". "При этом, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается", - рассказали в министерстве.
В МИД РФ предположили, что "может случиться так, что, следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у "разбитого корыта"". "Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", - подчеркнули в МИД РФ.
"То же касается и переориентации поставок дешевых зерновых культур и продовольствия из России на есовскую агропродукцию... Предлагая в перспективе западные субсидии в продовольственной сфере, Евросоюз указывает на необходимость уже сейчас переходить на есовские стандарты и законодательство", - заключили в российском МИД.
Лавров оценил политику Армении в отношении России
2 марта, 15:16