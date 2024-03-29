Рейтинг@Mail.ru
"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936659413.html
"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД
"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2024
"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД
Российский МИД, комментируя доклад "Сети друзей Армении", указал на то, что замысел документа - оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:04
2024-03-29T15:04
россия
армения
андерс фог расмуссен
нато
в мире
евросоюз
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя доклад "Сети друзей Армении", указал на то, что замысел документа - оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС. Комментируя РИА Новости доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", в МИД напомнили, что он подготовлен "под руководством известного протагониста эскалации гибридной войны с Россией экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена". В российском министерстве указали на то, что "среди коллектива авторов документа сплошь люди, мыслящие категориями конфронтации, холодной войны и сдерживания России". "Они уже немало вложились в то, чтобы превратить Украину в поле геополитического противостояния Запада с Россией",- заметили в МИД РФ. Там подчеркнули, что "красной нитью через весь доклад проходит официально заявленная позиция Евросоюза о том, что из политики расширения ЕС ее нынешние руководители выковали геополитический инструмент или, другими словами, оружие". "Неудивительно, что об интересах Армении в многостраничных рассуждениях и предложениях нет ни слова", - добавили в ведомстве. "Замысел - оторвать Армению от России и еаэсовского пространства", - заявили в МИД России.
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, андерс фог расмуссен, нато, в мире, евросоюз, евразийский экономический союз
Россия, Армения, Андерс Фог Расмуссен, НАТО, В мире, Евросоюз, Евразийский экономический союз
"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД

МИД России назвал целью доклада "Сети друзей Армении" оторвать ее от ЕАЭС

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя доклад "Сети друзей Армении", указал на то, что замысел документа - оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС.
Комментируя РИА Новости доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", в МИД напомнили, что он подготовлен "под руководством известного протагониста эскалации гибридной войны с Россией экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена". В российском министерстве указали на то, что "среди коллектива авторов документа сплошь люди, мыслящие категориями конфронтации, холодной войны и сдерживания России".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров
Вчера, 18:36
"Они уже немало вложились в то, чтобы превратить Украину в поле геополитического противостояния Запада с Россией",- заметили в МИД РФ.
Там подчеркнули, что "красной нитью через весь доклад проходит официально заявленная позиция Евросоюза о том, что из политики расширения ЕС ее нынешние руководители выковали геополитический инструмент или, другими словами, оружие". "Неудивительно, что об интересах Армении в многостраничных рассуждениях и предложениях нет ни слова", - добавили в ведомстве.
"Замысел - оторвать Армению от России и еаэсовского пространства", - заявили в МИД России.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Пашинян запустил процедуру уничтожения Армении
15 ноября 2023, 08:00
 
РоссияАрменияАндерс Фог РасмуссенНАТОВ миреЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала