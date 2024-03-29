"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД
МИД России назвал целью доклада "Сети друзей Армении" оторвать ее от ЕАЭС
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя доклад "Сети друзей Армении", указал на то, что замысел документа - оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС.
Комментируя РИА Новости доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", в МИД напомнили, что он подготовлен "под руководством известного протагониста эскалации гибридной войны с Россией экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена". В российском министерстве указали на то, что "среди коллектива авторов документа сплошь люди, мыслящие категориями конфронтации, холодной войны и сдерживания России".
"Они уже немало вложились в то, чтобы превратить Украину в поле геополитического противостояния Запада с Россией",- заметили в МИД РФ.
Там подчеркнули, что "красной нитью через весь доклад проходит официально заявленная позиция Евросоюза о том, что из политики расширения ЕС ее нынешние руководители выковали геополитический инструмент или, другими словами, оружие". "Неудивительно, что об интересах Армении в многостраничных рассуждениях и предложениях нет ни слова", - добавили в ведомстве.
"Замысел - оторвать Армению от России и еаэсовского пространства", - заявили в МИД России.
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