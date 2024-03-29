https://ria.ru/20240329/armeniya-1936659413.html

"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД

"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД - РИА Новости, 29.03.2024

"Сеть друзей Армении" хочет оторвать ее от России, заявили в МИД

Российский МИД, комментируя доклад "Сети друзей Армении", указал на то, что замысел документа - оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:04

2024-03-29T15:04

2024-03-29T15:04

россия

армения

андерс фог расмуссен

нато

в мире

евросоюз

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя доклад "Сети друзей Армении", указал на то, что замысел документа - оторвать Ереван от Москвы и пространства ЕАЭС. Комментируя РИА Новости доклад "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", в МИД напомнили, что он подготовлен "под руководством известного протагониста эскалации гибридной войны с Россией экс-генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена". В российском министерстве указали на то, что "среди коллектива авторов документа сплошь люди, мыслящие категориями конфронтации, холодной войны и сдерживания России". "Они уже немало вложились в то, чтобы превратить Украину в поле геополитического противостояния Запада с Россией",- заметили в МИД РФ. Там подчеркнули, что "красной нитью через весь доклад проходит официально заявленная позиция Евросоюза о том, что из политики расширения ЕС ее нынешние руководители выковали геополитический инструмент или, другими словами, оружие". "Неудивительно, что об интересах Армении в многостраничных рассуждениях и предложениях нет ни слова", - добавили в ведомстве. "Замысел - оторвать Армению от России и еаэсовского пространства", - заявили в МИД России.

https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, андерс фог расмуссен, нато, в мире, евросоюз, евразийский экономический союз