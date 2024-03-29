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Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля - РИА Новости, 29.03.2024
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09:31 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/arktika-1936536952.html
Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля
Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля - РИА Новости, 29.03.2024
Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля
Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости посол по особым РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:31
2024-03-29T09:31
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норвегия
украина
николай корчунов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. "Третьего апреля будет заседание рабочей группы совета по защите морской среды (ПАМЕ). Оно пройдет в режиме видеоконференции. Россия будет принимать там участие на уровне экспертов", - сказал он в беседе с агентством. Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
https://ria.ru/20240206/arktika-1925632895.html
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в мире, россия, норвегия, украина, николай корчунов, арктический совет
В мире, Россия, Норвегия, Украина, Николай Корчунов, Арктический совет
Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля

МИД: первая встреча рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля по ВКС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе
Флаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Флаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
«
"Третьего апреля будет заседание рабочей группы совета по защите морской среды (ПАМЕ). Оно пройдет в режиме видеоконференции. Россия будет принимать там участие на уровне экспертов", - сказал он в беседе с агентством.
Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
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