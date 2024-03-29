https://ria.ru/20240329/arktika-1936536952.html

Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля

Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля - РИА Новости, 29.03.2024

Заседание рабочей группы Арктического совета пройдет 3 апреля

Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости посол по особым РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:31

2024-03-29T09:31

2024-03-29T09:31

в мире

россия

норвегия

украина

николай корчунов

арктический совет

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета состоится 3 апреля в режиме видеоконференции, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. "Третьего апреля будет заседание рабочей группы совета по защите морской среды (ПАМЕ). Оно пройдет в режиме видеоконференции. Россия будет принимать там участие на уровне экспертов", - сказал он в беседе с агентством. Ранее стало известно, что страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

https://ria.ru/20240206/arktika-1925632895.html

россия

норвегия

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, норвегия, украина, николай корчунов, арктический совет