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Суд арестовал журналистку Sota Vision* по делу об экстремизме
Суд арестовал журналистку Sota Vision* по делу об экстремизме - РИА Новости, 29.03.2024
Суд арестовал журналистку Sota Vision* по делу об экстремизме
Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов заключил под стражу журналистку издания Sota Vision* Антонину Фаворскую (Кравцова) по делу об участии в РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:24
2024-03-29T16:24
2024-03-29T16:24
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов заключил под стражу журналистку издания Sota Vision* Антонину Фаворскую (Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Кравцовой А.Ю.", - сказали в суде. Заседание проходило в закрытом режиме. Срок ареста - два месяца. Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). По ней грозит наказание от 300 тысяч рублей штрафа до 6 лет лишения свободы. По данным Sota Vision, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал журналистку Sota Vision* по делу об экстремизме
Суд арестовал журналистку Sota Vision Кравцову по делу об экстремизме
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов заключил под стражу журналистку издания Sota Vision* Антонину Фаворскую (Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Кравцовой А.Ю.", - сказали в суде.
Заседание проходило в закрытом режиме. Срок ареста - два месяца.
Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). По ней грозит наказание от 300 тысяч рублей штрафа до 6 лет лишения свободы.
По данным Sota Vision, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.