https://ria.ru/20240329/arest-1936683762.html

Суд арестовал журналистку Sota Vision* по делу об экстремизме

Суд арестовал журналистку Sota Vision* по делу об экстремизме - РИА Новости, 29.03.2024

Суд арестовал журналистку Sota Vision* по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов заключил под стражу журналистку издания Sota Vision* Антонину Фаворскую (Кравцова) по делу об участии в РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:24

2024-03-29T16:24

2024-03-29T16:24

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936663688_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_09652ab6a47a7aa0d1484a05bd9b45be.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов заключил под стражу журналистку издания Sota Vision* Антонину Фаворскую (Кравцова) по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу в отношении Кравцовой А.Ю.", - сказали в суде. Заседание проходило в закрытом режиме. Срок ареста - два месяца. Согласно картотеке Басманного суда Москвы, Фаворской вменяют часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). По ней грозит наказание от 300 тысяч рублей штрафа до 6 лет лишения свободы. По данным Sota Vision, Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где отбывала административный арест в 10 суток, назначенный судом за неповиновение сотруднику полиции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20231023/kurmasheva-1904616526.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия