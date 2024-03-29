https://ria.ru/20240329/angara-1936732191.html

Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля

Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля - РИА Новости, 29.03.2024

Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на 9 апреля, сообщил в пятницу "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:10

2024-03-29T19:10

2024-03-29T19:15

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на 9 апреля, сообщил в пятницу "Роскосмос" в Telegram-канале."Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой с "Восточного" планируется на 9 апреля", - говорится в видеоролике госкорпорации.

https://ria.ru/20240229/sputnik-1930137397.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос