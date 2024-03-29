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Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля - РИА Новости, 29.03.2024
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19:10 29.03.2024 (обновлено: 19:15 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/angara-1936732191.html
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля - РИА Новости, 29.03.2024
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на 9 апреля, сообщил в пятницу "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:10
2024-03-29T19:15
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на 9 апреля, сообщил в пятницу "Роскосмос" в Telegram-канале."Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой с "Восточного" планируется на 9 апреля", - говорится в видеоролике госкорпорации.
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Космос - РИА Наука, Роскосмос
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля

"Роскосмос" запланировал первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного на 9 апреля

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкПервая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Роскосмос
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Первая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на 9 апреля, сообщил в пятницу "Роскосмос" в Telegram-канале.
"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой с "Восточного" планируется на 9 апреля", - говорится в видеоролике госкорпорации.
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