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Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля - РИА Новости, 29.03.2024
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля
Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на 9 апреля, сообщил в пятницу "Роскосмос" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:10
2024-03-29T19:10
2024-03-29T19:15
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на 9 апреля, сообщил в пятницу "Роскосмос" в Telegram-канале."Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и полезной нагрузкой с "Восточного" планируется на 9 апреля", - говорится в видеоролике госкорпорации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос
Космос - РИА Наука, Роскосмос
Первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного запланировали на 9 апреля
"Роскосмос" запланировал первый пуск ракеты "Ангара" с Восточного на 9 апреля