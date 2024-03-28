Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново" - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/zhk-1936260835.html
Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново"
Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново" - РИА Новости, 28.03.2024
Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново"
Часть бывшей промышленной зоны "Грайвороново", которая находится в Нижегородском районе Москвы, ждет девелопмент, власти заключили с правообладателем договор о... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:07
2024-03-28T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_36ab8a9675bdde908d7d5e2a95f9c977.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Часть бывшей промышленной зоны "Грайвороново", которая находится в Нижегородском районе Москвы, ждет девелопмент, власти заключили с правообладателем договор о КРТ, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что за 5 лет на данном участке должен появиться современный микрорайон."Реорганизацией участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы площадью 3,57 гектара займется его правообладательООО "Спутник-МС". Город заключил с ним договор о редевелопменте площадки. Девелопер возведет здесь современный квартал, где смогут найти работу более 790 горожан. Инвестиции в реорганизацию территории превысят 11 миллиардов рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, ежегодный бюджетный эффект составит примерно 283 млн руб.Отмечается, что данный участок находится на юго-востоке мегаполиса. Недалеко от него расположена станции столичного метро "Нижегородская". На сегодняшний день на участке располагаются склады.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что за 5 лет на участке земли возведут свыше 26,6 тыс. кв. м современного жилья. Он добавил, что рядом появится хоккейный центр. Его общая площадь превысит 23 тыс. кв. м. Также там появятся магазины, офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Территорию планируется благоустроить, а также обустроить улично-дорожную сеть.В Москве в рамках программы комплексного развития территорий возводят многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортобъекты. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что неэффективно используемые участки в районах Ростокино и Свиблово Москвы будут реорганизованы в рамках городской программы комплексного развития территорий.
https://ria.ru/20240325/uchastki-1935030637.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_d742ec3f2be36db3af5a786f3510e6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Часть бывшей промышленной зоны "Грайвороново", которая находится в Нижегородском районе Москвы, ждет девелопмент, власти заключили с правообладателем договор о КРТ, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что за 5 лет на данном участке должен появиться современный микрорайон.
"Реорганизацией участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы площадью 3,57 гектара займется его правообладатель
ООО "Спутник-МС". Город заключил с ним договор о редевелопменте площадки. Девелопер возведет здесь современный квартал, где смогут найти работу более 790 горожан. Инвестиции в реорганизацию территории превысят 11 миллиардов рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По его словам, ежегодный бюджетный эффект составит примерно 283 млн руб.
Отмечается, что данный участок находится на юго-востоке мегаполиса. Недалеко от него расположена станции столичного метро "Нижегородская". На сегодняшний день на участке располагаются склады.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Ефимов: москвичи приобрели на онлайн-аукционах 85 участков для ИЖС
25 марта, 14:05
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что за 5 лет на участке земли возведут свыше 26,6 тыс. кв. м современного жилья. Он добавил, что рядом появится хоккейный центр. Его общая площадь превысит 23 тыс. кв. м. Также там появятся магазины, офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Территорию планируется благоустроить, а также обустроить улично-дорожную сеть.
В Москве в рамках программы комплексного развития территорий возводят многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортобъекты. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что неэффективно используемые участки в районах Ростокино и Свиблово Москвы будут реорганизованы в рамках городской программы комплексного развития территорий.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала