https://ria.ru/20240328/zhk-1936260835.html

Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново"

Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново" - РИА Новости, 28.03.2024

Ефимов: жилой квартал возведут на участке бывшей промзоны "Грайвороново"

Часть бывшей промышленной зоны "Грайвороново", которая находится в Нижегородском районе Москвы, ждет девелопмент, власти заключили с правообладателем договор о... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:07

2024-03-28T09:07

2024-03-28T09:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Часть бывшей промышленной зоны "Грайвороново", которая находится в Нижегородском районе Москвы, ждет девелопмент, власти заключили с правообладателем договор о КРТ, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что за 5 лет на данном участке должен появиться современный микрорайон."Реорганизацией участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы площадью 3,57 гектара займется его правообладательООО "Спутник-МС". Город заключил с ним договор о редевелопменте площадки. Девелопер возведет здесь современный квартал, где смогут найти работу более 790 горожан. Инвестиции в реорганизацию территории превысят 11 миллиардов рублей ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, ежегодный бюджетный эффект составит примерно 283 млн руб.Отмечается, что данный участок находится на юго-востоке мегаполиса. Недалеко от него расположена станции столичного метро "Нижегородская". На сегодняшний день на участке располагаются склады.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что за 5 лет на участке земли возведут свыше 26,6 тыс. кв. м современного жилья. Он добавил, что рядом появится хоккейный центр. Его общая площадь превысит 23 тыс. кв. м. Также там появятся магазины, офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Территорию планируется благоустроить, а также обустроить улично-дорожную сеть.В Москве в рамках программы комплексного развития территорий возводят многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков земли проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортобъекты. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет примерно 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что неэффективно используемые участки в районах Ростокино и Свиблово Москвы будут реорганизованы в рамках городской программы комплексного развития территорий.

https://ria.ru/20240325/uchastki-1935030637.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва