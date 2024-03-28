https://ria.ru/20240328/zhemchuzhnaya-1935882892.html
Биография Екатерины Жемчужной
Биография Екатерины Жемчужной - РИА Новости, 28.03.2024
Биография Екатерины Жемчужной
Актриса, народная артистка России Екатерина Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Ее родители были... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:00
2024-03-28T03:00
2024-03-28T03:00
справки
ромэн
россия
гитис
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935880676_389:274:3077:1786_1920x0_80_0_0_7071e850ce36bcba367571719a498886.jpg
Актриса, народная артистка России Екатерина Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Ее родители были оседлыми цыганами, участвовавшими в ансамбле песни Тульской филармонии. После окончания школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Но, проучившись там несколько месяцев, забрала документы и ушла в театр "Ромэн" по приглашению главного режиссера Семена Баркана. Училась в студии Юрия Любимова при театре "Ромэн", в последующем окончила заочное отделение факультета актерского мастерства в ГИТИСе. После окончания студии при театре "Ромэн" работала в ансамбле песни и пляски владимирских цыган под руководством Николая Жемчужного, а затем снова вернулась в театр.Весь творческий путь Екатерины Жемчужной как драматической актрисы неразрывно связан с театром "Ромэн". Самыми яркими театральными работ актрисы стали спектакли "Мы – цыгане" в постановке Ивана Рома-Лебедева и Николая Сличенко, "Колдовскую любовь" Георгия Жемчужного, "Плясунью – дочь шатров" Ивана Рома-Лебедева. В первых двух, а также в постановке Арнольда Гессена и Ивана Рома-Лебедева "Здравствуй, Пушкин" актриса и сегодня выходит на сцену театра "Ромэн".В кино артистка дебютировала в 1970 году, в картине "О друзьях-товарищах", сыграв безымянную цыганку на барахолке. Тогда имя актрисы не было указано в титрах. Известность актрисе принес телефильм "Вечный зов" (1973-1983), где она перевоплотилась в Зорицу, возлюбленную главного героя Поликарпа Кружилина. После работ "Табор уходит в небо" (1976) и "У матросов нет вопросов" (1981) актриса сыграла цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой "Карнавал" (1981). В последующие годы она снялась в мелодраме Сергея Никоненко "Цыганское счастье" (1981), комедии Геральда Бежанова "Где находится нофелет?" (1987), в драме Григория Кохана "Цыганка Аза" (1987).В 1990-х годах она снялась в таких фильмах как "Безумная Лори", "Женская тюряга" (оба – 1991), "Орел и решка" (1995), "Королева Марго" (1996).Проектом, принесшим Екатерине Жемчужной славу на телеэкранах, стал сериал Елены Цыплаковой "Кармелита. Цыганская страсть" (2009-2010). После него актрису стали регулярно приглашать участвовать в многосерийных проектах. Среди них "Вкус граната" (2011), "Вероника. Беглянка" (2013), "Любимые женщины Казановы" (2014), "Если ты не со мной" (2014), "Тайна кумира" (2016), "Родные люди" (2018). Екатерина Жемчужная часто выступает в концертах со специальной программой, в основе которой романсы, цыганские песни.Народная артистка России (1999).Награждена Орденом Дружбы (2007), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"II степени (2020). Екатерина Жемчужная была замужем за Георгием Жемчужным (1945-2021), режиссером театра "Ромэн". В браке у них родилась дочь Ольга, которая стала артисткой и служит в театре "Ромэн". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935880676_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_33edd7f45dc2d4ec9947677383908ce3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, ромэн , россия, гитис, театр
Справки, Ромэн , Россия, ГИТИС, Театр
Актриса, народная артистка России Екатерина Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась
28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Ее родители
были оседлыми цыганами, участвовавшими в ансамбле песни Тульской филармонии.
После окончания школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Но, проучившись там несколько месяцев, забрала документы и ушла в театр "Ромэн" по приглашению главного режиссера Семена Баркана. Училась в студии Юрия Любимова при театре "Ромэн", в последующем окончила
заочное отделение факультета актерского мастерства в ГИТИСе.
После окончания студии при театре "Ромэн" работала в ансамбле песни и пляски владимирских цыган под руководством Николая Жемчужного, а затем снова вернулась в театр.
Весь творческий путь Екатерины Жемчужной как драматической актрисы неразрывно связан с театром "Ромэн". Самыми яркими театральными работ актрисы стали спектакли "Мы – цыгане" в постановке Ивана Рома-Лебедева и Николая Сличенко, "Колдовскую любовь" Георгия Жемчужного, "Плясунью – дочь шатров" Ивана Рома-Лебедева. В первых двух, а также в постановке Арнольда Гессена и Ивана Рома-Лебедева "Здравствуй, Пушкин" актриса и сегодня выходит на сцену
театра "Ромэн".
В кино артистка дебютировала в 1970 году, в картине "О друзьях-товарищах", сыграв безымянную цыганку на барахолке. Тогда имя актрисы не было указано в титрах. Известность актрисе принес телефильм "Вечный зов"
(1973-1983), где она перевоплотилась в Зорицу, возлюбленную главного героя Поликарпа Кружилина.
После работ "Табор уходит в небо" (1976) и "У матросов нет вопросов" (1981) актриса сыграла цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой "Карнавал" (1981). В последующие годы она снялась в мелодраме Сергея Никоненко "Цыганское счастье" (1981), комедии Геральда Бежанова "Где находится нофелет?" (1987), в драме Григория Кохана "Цыганка Аза" (1987).
В 1990-х годах она снялась в таких фильмах как "Безумная Лори", "Женская тюряга" (оба – 1991), "Орел и решка" (1995), "Королева Марго" (1996).
Проектом, принесшим Екатерине Жемчужной славу на телеэкранах, стал сериал Елены Цыплаковой "Кармелита. Цыганская страсть" (2009-2010). После него актрису стали регулярно приглашать участвовать в многосерийных проектах. Среди них "Вкус граната" (2011), "Вероника. Беглянка" (2013), "Любимые женщины Казановы" (2014), "Если ты не со мной" (2014), "Тайна кумира" (2016), "Родные люди" (2018
).
Екатерина Жемчужная часто выступает в концертах со специальной программой, в основе которой романсы, цыганские песни.
Народная артистка России (1999
).
Награждена Орденом Дружбы (2007
), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"II степени (2020
).
Екатерина Жемчужная была замужем
за Георгием Жемчужным (1945-2021), режиссером театра "Ромэн". В браке у них родилась дочь Ольга
, которая стала артисткой и служит в театре "Ромэн".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников