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Биография Екатерины Жемчужной - РИА Новости, 28.03.2024
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03:00 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/zhemchuzhnaya-1935882892.html
Биография Екатерины Жемчужной
Биография Екатерины Жемчужной - РИА Новости, 28.03.2024
Биография Екатерины Жемчужной
Актриса, народная артистка России Екатерина Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Ее родители были... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:00
2024-03-28T03:00
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Актриса, народная артистка России Екатерина Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Ее родители были оседлыми цыганами, участвовавшими в ансамбле песни Тульской филармонии. После окончания школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Но, проучившись там несколько месяцев, забрала документы и ушла в театр "Ромэн" по приглашению главного режиссера Семена Баркана. Училась в студии Юрия Любимова при театре "Ромэн", в последующем окончила заочное отделение факультета актерского мастерства в ГИТИСе. После окончания студии при театре "Ромэн" работала в ансамбле песни и пляски владимирских цыган под руководством Николая Жемчужного, а затем снова вернулась в театр.Весь творческий путь Екатерины Жемчужной как драматической актрисы неразрывно связан с театром "Ромэн". Самыми яркими театральными работ актрисы стали спектакли "Мы – цыгане" в постановке Ивана Рома-Лебедева и Николая Сличенко, "Колдовскую любовь" Георгия Жемчужного, "Плясунью – дочь шатров" Ивана Рома-Лебедева. В первых двух, а также в постановке Арнольда Гессена и Ивана Рома-Лебедева "Здравствуй, Пушкин" актриса и сегодня выходит на сцену театра "Ромэн".В кино артистка дебютировала в 1970 году, в картине "О друзьях-товарищах", сыграв безымянную цыганку на барахолке. Тогда имя актрисы не было указано в титрах. Известность актрисе принес телефильм "Вечный зов" (1973-1983), где она перевоплотилась в Зорицу, возлюбленную главного героя Поликарпа Кружилина. После работ "Табор уходит в небо" (1976) и "У матросов нет вопросов" (1981) актриса сыграла цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой "Карнавал" (1981). В последующие годы она снялась в мелодраме Сергея Никоненко "Цыганское счастье" (1981), комедии Геральда Бежанова "Где находится нофелет?" (1987), в драме Григория Кохана "Цыганка Аза" (1987).В 1990-х годах она снялась в таких фильмах как "Безумная Лори", "Женская тюряга" (оба – 1991), "Орел и решка" (1995), "Королева Марго" (1996).Проектом, принесшим Екатерине Жемчужной славу на телеэкранах, стал сериал Елены Цыплаковой "Кармелита. Цыганская страсть" (2009-2010). После него актрису стали регулярно приглашать участвовать в многосерийных проектах. Среди них "Вкус граната" (2011), "Вероника. Беглянка" (2013), "Любимые женщины Казановы" (2014), "Если ты не со мной" (2014), "Тайна кумира" (2016), "Родные люди" (2018). Екатерина Жемчужная часто выступает в концертах со специальной программой, в основе которой романсы, цыганские песни.Народная артистка России (1999).Награждена Орденом Дружбы (2007), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"II степени (2020). Екатерина Жемчужная была замужем за Георгием Жемчужным (1945-2021), режиссером театра "Ромэн". В браке у них родилась дочь Ольга, которая стала артисткой и служит в театре "Ромэн". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
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7 495 645-6601
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справки, ромэн , россия, гитис, театр
Справки, Ромэн , Россия, ГИТИС, Театр

Биография Екатерины Жемчужной

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная
Актриса театра Ромэн Екатерина Жемчужная - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная
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Актриса, народная артистка России Екатерина Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в городе Щекино Тульской области. Ее родители были оседлыми цыганами, участвовавшими в ансамбле песни Тульской филармонии.
После окончания школы поступила в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Но, проучившись там несколько месяцев, забрала документы и ушла в театр "Ромэн" по приглашению главного режиссера Семена Баркана. Училась в студии Юрия Любимова при театре "Ромэн", в последующем окончила заочное отделение факультета актерского мастерства в ГИТИСе.
После окончания студии при театре "Ромэн" работала в ансамбле песни и пляски владимирских цыган под руководством Николая Жемчужного, а затем снова вернулась в театр.
Весь творческий путь Екатерины Жемчужной как драматической актрисы неразрывно связан с театром "Ромэн". Самыми яркими театральными работ актрисы стали спектакли "Мы – цыгане" в постановке Ивана Рома-Лебедева и Николая Сличенко, "Колдовскую любовь" Георгия Жемчужного, "Плясунью – дочь шатров" Ивана Рома-Лебедева. В первых двух, а также в постановке Арнольда Гессена и Ивана Рома-Лебедева "Здравствуй, Пушкин" актриса и сегодня выходит на сцену театра "Ромэн".
В кино артистка дебютировала в 1970 году, в картине "О друзьях-товарищах", сыграв безымянную цыганку на барахолке. Тогда имя актрисы не было указано в титрах. Известность актрисе принес телефильм "Вечный зов" (1973-1983), где она перевоплотилась в Зорицу, возлюбленную главного героя Поликарпа Кружилина.
После работ "Табор уходит в небо" (1976) и "У матросов нет вопросов" (1981) актриса сыграла цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой "Карнавал" (1981). В последующие годы она снялась в мелодраме Сергея Никоненко "Цыганское счастье" (1981), комедии Геральда Бежанова "Где находится нофелет?" (1987), в драме Григория Кохана "Цыганка Аза" (1987).
В 1990-х годах она снялась в таких фильмах как "Безумная Лори", "Женская тюряга" (оба – 1991), "Орел и решка" (1995), "Королева Марго" (1996).
Проектом, принесшим Екатерине Жемчужной славу на телеэкранах, стал сериал Елены Цыплаковой "Кармелита. Цыганская страсть" (2009-2010). После него актрису стали регулярно приглашать участвовать в многосерийных проектах. Среди них "Вкус граната" (2011), "Вероника. Беглянка" (2013), "Любимые женщины Казановы" (2014), "Если ты не со мной" (2014), "Тайна кумира" (2016), "Родные люди" (2018).
Екатерина Жемчужная часто выступает в концертах со специальной программой, в основе которой романсы, цыганские песни.
Народная артистка России (1999).
Награждена Орденом Дружбы (2007), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"II степени (2020).
Екатерина Жемчужная была замужем за Георгием Жемчужным (1945-2021), режиссером театра "Ромэн". В браке у них родилась дочь Ольга, которая стала артисткой и служит в театре "Ромэн".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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