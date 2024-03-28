https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html

"Он соврал". На Украине набросились на Зеленского из-за положения ВСУ

"Он соврал". На Украине набросились на Зеленского из-за положения ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024

"Он соврал". На Украине набросились на Зеленского из-за положения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не обеспечил украинскую армию дронами, как обещал, написал главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:53

2024-03-28T22:53

2024-03-28T22:53

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не обеспечил украинскую армию дронами, как обещал, написал главред сайта "Цензор.нет" и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в Facebook*."Зеленский солгал об обеспечении армии дронами", — отметил он.По словам журналиста, глава киевского режима обещал предоставить ВСУ один миллион БПЛА в 2024 году, но уже прошло три месяца. Бутусов пояснил, что из используемых бригадами БПЛА только пять процентов получены от государства."Создается впечатление, что общество успокаивают заявлениями, деньги раскладывают по карманам, а за результат — передачу дронов в бригады, не отвечает никто. Где вся эта Ставка Верховного главнокомандующего? Почему Зеленский не отвечает за слова?" — задался вопросом Бутусов.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936461415.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, юрий бутусов, сергей шойгу, вооруженные силы украины